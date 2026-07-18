Non è La Cosa, ma anche questa miniserie Netflix ti farà diffidare di tutti fino all'ultimo secondo

Pubblicazione: 18 luglio alle 18:00

Su Netflix, c'è una serie crime nordica che merita tutta la tua attenzione, e non è la solita procedura poliziesca che hai già visto mille volte. The Glass Dome - La cupola di vetro (Glaskupan in originale) è un thriller a sei episodi che ti terrà incollato allo schermo, mettendo in discussione ogni certezza fino agli ultimissimi secondi dell'ultimo episodio. Dietro alla serie c'è la mano esperta di Camilla Läckberg, autrice bestseller svedese di romanzi gialli, e si vede eccome.

. La luce del mattino filtra tra gli alberi, il fiume scorre placido attraverso il paese, le case dai colori pastello sono ricoperte di neve e sembrano accoglienti come non mai.. I registi Henrik Björn, già dietro la macchina da presa di Jana: Marked for Life, e Lisa Farzaneh hanno letteralmente drenato la palette cromatica, lasciando tutto piatto e perturbante.

Le immagini sono brutali: il rosso bordeaux del sangue contro la seta nera e le piastrelle bianche immacolate, i disegni infantili che nascondono significati tutt'altro che innocenti. È lo scenario perfetto per qualcuno sull'orlo di perdere la ragione. Ed è esattamente la direzione verso cui sembra dirigersi Lejla, interpretata da Léonie Vincent. La giovane donna torna nella sua città natale dopo la morte della madre adottiva, un viaggio già di per sé difficile che diventa ancora più traumatico a causa di una serie di eventi tragici e apparentemente imprevedibili.

Da bambina, Lejla era stata rapita e tenuta prigioniera nella cupola di vetro che dà il titolo alla serie. Ora, un'altra ragazzina è scomparsa. Mentre indaga sulla sparizione insieme al padre Valter, un commissario di polizia in pensione interpretato da Johan Hedenberg, Lejla è costretta a confrontarsi con la natura contorta del suo passato. La storia si sta ripetendo? E soprattutto, perché? The Glass Dome non è la classica serie procedurale che segue uno schema fisso. Ogni episodio costruisce su quello precedente, aggiungendo strati di complessità e ambiguità morale.

. La cittadina di Granås diventa quasi un personaggio a sé stante, con i suoi segreti sepolti sotto la superficie pittoresca, le sue tensioni sociali che ribollono sotto lo strato di neve. La regia lavora magnificamente con i contrasti:

Le scene dei flashback sono particolarmente efficaci, girate con una grana quasi onirica e colori saturi che le distinguono nettamente dalla narrazione principale, creando una separazione visiva tra trauma e realtà. Se stai cercando una maratona televisiva che valga davvero la pena, The Glass Dome è un thriller estremamente godibile e ben costruito (come anche questo thriller danese). La serie è disponibile su Netflix, ed è già chiaro che si tratta di uno dei migliori thriller nordici degli ultimi tempi, capace di stare alla pari con produzioni più blasonate e di ritagliarsi uno spazio proprio grazie a una narrazione serrata, personaggi complessi e un finale che non dimenticherai facilmente.