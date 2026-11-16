Torna su Netflix la serie turca che esplora la mente umana meglio di The Mentalist, tra segreti e bugie

Pubblicazione: 16 novembre alle 09:23

Dopo una prima stagione da otto episodi che ha intrecciato destini e psicologie, Netflix riporta sullo schermo "Ethos" con una seconda stagione che approfondisce ancora di più le dinamiche umane di persone apparentemente distanti ma profondamente connesse. Al centro della narrazione ritroviamo la psicologa clinica Peri, di nuovo nel suo studio ad ascoltare le anime tormentate di Istanbul. Ma questa volta, sulla sua poltrona si siede un paziente diverso da tutti gli altri: Muzaffer, capo della polizia locale, un uomo che porta sulle spalle un peso che nessuna divisa può nascondere. Muzaffer non cerca aiuto per debolezza, ma per disperazione. È esausto, logorato da una mente che non gli concede tregua, e chiede a Peri una sola cosa: farlo dormire di nuovo.

Ma la psicologa sa bene che i farmaci sono solo cerotti temporanei su ferite che sanguinano da anni.. Ed è proprio Meryem, la vecchia paziente di Peri, ad averlo indirizzato verso lo studio della dottoressa, la stessa donna che un tempo lottava contro svenimenti inspiegabili e sentimenti proibiti verso il suo datore di lavoro, Sinan. Ora Meryem sembra aver trovato la sua pace accanto a Hilmi, un imam che predica online, ma anche la sua storia nasconde crepe che la seconda stagione porterà allo scoperto.. Nemmeno chi cura gli altri è immune dal dolore. E Muzaffer, con il suo passato violento e le sue allucinazioni notturne, è la prova vivente che alcuni errori non possono essere cancellati, solo affrontati.. La sua storia con Muazzez, la moglie defunta, è un racconto straziante di amore malato e violenza domestica. Per anni ha alzato le mani su di lei, incapace di gestire la rabbia e il controllo. Il momento più buio della loro relazione arriva quando Muazzez è incinta: un pugno violento al ventre la fa crollare a terra, incapace di rialzarsi, mentre Muzaffer rimane in piedi, forse rendendosi conto per la prima volta della mostruosità del suo gesto. Ma la consapevolezza arriva sempre troppo tardi.. Vuole sentirsi dire che può ancora essere redento, che non tutto il male che ha fatto la definisce per sempre. Ma Muazzez muore senza dargli quella certezza. Non lo perdona apertamente, non gli dice che va tutto bene. E quella risposta mancata diventa la sua condanna eterna.

Muzaffer ora vive in un limbo psicologico dove non può andare avanti né tornare indietro. Le sue notti sono insonni, la sua mente è un tribunale che lo giudica senza sosta. È per questo che si rivolge a Peri, cercando sollievo immediato attraverso i farmaci. Ma la psicologa sa che non è così che funziona la guarigione. Non puoi semplicemente spegnere il dolore come si spegne una luce. Devi attraversarlo, capirlo, accettarlo. E Muzaffer non è ancora pronto a farlo. Uno degli elementi più potenti e inquietanti della seconda stagione di "Ethos" è rappresentato dalle visioni che tormentano Muzaffer. Non sono semplici allucinazioni casuali, ma manifestazioni psicologiche precise di un trauma irrisolto. La psicologia moderna le definisce "bereavement visions", visioni da lutto, fenomeni comuni in chi ha perso una persona cara in circostanze complicate o traumatiche.





. Sta là, in mezzo al campo, ma Muzaffer non può toccarla, non può parlarle, non può chiederle ancora una volta perdono. È una distanza simbolica che rappresenta l'impossibilità di riparare al passato. Non importa quanto Muzaffer voglia tornare indietro, cambiare le cose, essere un uomo migliore: Muazzez rimarrà per sempre fuori dalla sua portata.. Ora è sposata con Hilmi, un imam gentile e attento, e aspetta un bambino. Dovrebbe essere felice, completa. Eppure, qualcosa non funziona. Meryem si blocca quando deve parlare con suo marito, anche quando lui non sta registrando i suoi video per i social. Le parole le si fermano in gola, come se articolare i propri pensieri fosse un peccato., come dev'essere per una serie che esplora la complessità della psiche umana. Muzaffer continua a lottare con i suoi fantasmi,. Nessuno di questi personaggi trova una risoluzione definitiva, perché la vita vera non funziona così. Il cambiamento è lento, faticoso, spesso doloroso. Ma c'è una verità che emerge chiara da tutte queste storie intrecciate:. Muzaffer deve accettare che non otterrà mai il perdono di Muazzez. Peri deve ammettere che anche lei ha bisogno di aiuto. Meryem deve trovare la propria voce. Hilmi deve capire che le parole hanno peso.