Toy Story 5, Tim Allen racconta la scena che lo ha spiazzato: “Mi sentivo a disagio” (poi ha cambiato idea)

Pubblicazione: 26 giugno alle 10:30

Dopo oltre trent'anni passati a dare voce a Buzz Lightyear, Tim Allen pensava di conoscere ogni sfaccettatura del suo personaggio. Eppure Toy Story 5 gli ha riservato una sorpresa che lo ha colto impreparato, facendolo sentire a disagio come non gli capitava da tempo. Precisiamo immediatamente che sono presenti degli spoiler sulla trama del nuovo film targato Pixar.

Fatta questa precisazione, al centro della questione c'è una scena romantica tra, doppiata da Joan Cusack, che ha scatenato nel veterano attore una reazione tanto spontanea quanto rivelatrice. In un'intervista rilasciata a Us Weekly,ha confessato che quando ha letto per la prima voltamentre lui cerca di dichiararle i suoi sentimenti, la sua reazione iniziale

Non si tratta di pruderie professionale o di disagio tecnico: Allen ha spiegato che quando interpreta Buzz Lightyear, nella sua mente si trasforma letteramente in un bambino di otto anni. È quella l'età emotiva che sente dentro il personaggio, l'essenza stessa di Buzz secondo la sua interpretazione. Quando il copione gli ha rivelato che il suo space ranger avrebbe dovuto affrontare una scena romantica, Allen ha reagito esattamente come farebbe un ragazzino davanti a una scena d'amore: con un misto di imbarazzo e perplessità.

"Oh Dio, oh no, devo fare quella cosa?". - Tim Allen

Toy Story 5, fonte: Pixar

La sua esclamazione spontanea è stata piuttosto decisa:

Un'eco perfetta delle reazioni che osservava in sua figlia Elizabeth, oggi diciassettenne, quando la famiglia si ritrovava davanti a scene romantiche durante le serate film insieme. Allen ha raccontato con affetto quei momenti domestici in cui, ogni volta che sullo schermo compariva un bacio, nella stanza calava un silenzio imbarazzato, soprattutto quando Elizabeth era più piccola. Quel disagio condiviso, quella reazione istintiva di fronte all'intimità romantica quando si è bambini, è esattamente ciò che ha provato leggendo la scena tra Buzz e Jessie.

Ma la storia romantica tra i due giocattoli non si ferma al bacio, visto che il copione di Toy Story 5 prevede anche che Buzz e Jessie si "sposino" durante una sessione di gioco della piccola Bonnie, la bambina che ha ereditato i giocattoli di Andy. Quando Allen ha scoperto che questa sequenza sarebbe stata effettivamente mostrata sullo schermo, i suoi dubbi si sono intensificati, paragonando la situazione a un altro momento delicato della saga: la calvizie di Woody, un dettaglio che spostava i personaggi dalla dimensione puramente animata verso questioni più grandi e drammatiche.

Dopo lo smarrimento iniziale, Tim Allen ha però cambiato completamente idea, spiegando di aver capito che quella scena avrebbe funzionato in modo diverso a seconda dell'età del pubblico: gli adulti l'avrebbero vissuta con tenerezza, mentre i più piccoli avrebbero reagito con il classico "bleah" davanti a un momento romantico. Ed è stata proprio questa doppia lettura a convincerlo che la scelta della Pixar fosse quella giusta.

Woody in Toy Story 5, fonte: Pixar

Allen ha anche raccontato un curioso retroscena, rivelando che dopo Toy Story 4 aveva scherzato con i vertici dello studio dicendo che Buzz Lightyear era rimasto un po' in disparte rispetto agli altri protagonisti. Quando ha letto la sceneggiatura del quinto film e ha scoperto che al personaggio era stata affidata una vera storyline romantica, ha capito che qualcuno aveva preso sul serio quella battuta:

"Ok, quindi mi avete ascoltato". - Tim Allen

I numeri, intanto, stanno dando ragione alla Pixar: Toy Story 5 ha già superato i 200 milioni di dollari negli Stati Uniti e ha debuttato con 312 milioni di dollari nel mondo, firmando una delle migliori aperture nella storia dello studio. Per Allen, questo capitolo rappresenta una nuova evoluzione di Buzz Lightyear, un personaggio che interpreta ormai da oltre trent'anni. E non sarà l'ultima: l'attore ha già anticipato che Toy Story 6 potrebbe segnare il definitivo addio di Woody, una possibilità che, se confermata, cambierebbe per sempre gli equilibri della saga.