Toy Story 5, arrivano le prime reazioni della stampa internazionale sorprende tutti: “È ai livelli di Toy Story 2 e 3”

Pubblicazione: 11 giugno alle 14:14

Dopo sette anni di attesa dall'ultimo capitolo, Toy Story 5 ha finalmente debuttato alla premiere di Los Angeles, e le prime reazioni della critica sono inequivocabili: Pixar ha ritrovato la magia che aveva reso leggendari i primi tre film della saga. Ma c'è di più, visto che questo quinto capitolo non si presenta come un semplice sequel: è un'opera che ridefinisce l'intera narrazione, spostando il focus da Woody e Buzz per consegnare le redini a un personaggio che, fino ad ora, aveva recitato da spalla eccezionale.

Difatti il nuovo film Pixar affronta un tema decisamente attuale: la, la bambina che aveva ereditato i giocattoli da Andy in Toy Story 3, è ormai sempre più assorbita da, doppiato da Greta Lee. E questo dispositivo rappresenta una minaccia esistenziale per Woody, Buzz, Jessie e compagni, che simentre gli schermi luminosi catturano l'attenzione dei bambini.

La vera protagonista di Toy Story 5 è Jessie, interpretata da Joan Cusack. Meredith Loftus di Collider ha scritto che il film "esplora la divisione tra tecnologia e giocattoli attraverso Jessie, risultando in una storia profondamente toccante che mi ha ridotto in una pozza di lacrime. Lo metto allo stesso livello di Toy Story 2 e 3. È eccellente a quel livello". Un passaggio di testimone coraggioso, dopo quattro film dominati dal rapporto tra Woody e Buzz, che sembra aver pagato dividendi emotivi importanti.

Toy Story 5, fonte: Pixar

Daniel Baptista di The Movie Podcast ha definito Toy Story 5 "un'esperienza che definisce una generazione ed esattamente la storia di cui abbiamo bisogno adesso", aggiungendo che "Pixar ancora una volta consegna un film significativo, commovente e magistrale assolutamente da vedere". Germain Lussier di Gizmodo ha ammesso che il film "è leggermente frammentato all'inizio mentre costruisce diverse linee narrative, ma finiscono per ripagare con un terzo atto fenomenale pieno di tutto il cuore e l'umorismo che ti aspetti da Pixar".

Toy Story 5, fonte: Pixar

Le reazioni positive non riguardano solo l'aspetto emotivo, con LaughingPlace che ha evidenziato come Toy Story 5 sia "il film di Jessie, ed è esattamente ciò di cui il franchise aveva bisogno. Joan Cusack spezza il cuore mentre la cowgirl yodeling riscopre il suo scopo. È pieno di risate e regala lacrime emozionali, ma di gioia".ha spinto l'entusiasmo ancora oltre, affermando che"potrebbe benissimo rivelarsi uno dei migliori film del 2026" e che rappresenta "un meraviglioso ritorno alle origini per Pixar Animation Studios e un promemoria del perché il franchise di Toy Story rimane una delle più grandi serie cinematografiche mai realizzate". ch

Il cast vede il ritorno di Tom Hanks come Woody, Tim Allen come Buzz Lightyear e Joan Cusack come Jessie, affiancati da Annie Potts (Bo Peep), Keanu Reeves (Duke Caboom), Tony Hale (Forky) e molti altri volti familiari. Le assenze pesanti sono quelle di Don Rickles (Mr. Potato Head), Estelle Harris (Mrs. Potato Head) e Carl Weathers (Combat Carl), tutti scomparsi negli anni successivi a Toy Story 4. I loro personaggi sono stati affidati rispettivamente a Jeff Bergman, Anna Vocino ed Ernie Hudson, segnando di conseguenza un passaggio di consegne.

Tra le new entry spicca Smarty Pants, un personaggio doppiato da Conan O'Brien che, a quanto pare, ruba la scena in ogni apparizione. Daniel Baptista lo ha definito "un personaggio di Toy Story di tutti i tempi", mentre il Pixar Post Podcast ha sottolineato come "Smarty Pants e Forky portano alcune delle risate più grandi del film". Un risultato notevole, considerando quanto sia affollato il cast di personaggi iconici. Aggiungiamo che il film è diretto da Andrew Stanton, regista premio Oscar per WALL-E e Alla ricerca di Nemo, affiancato da McKenna Harris alla sceneggiatura.

Toy Story 5 arriverà nelle sale italiane il 19 giugno 2026 e con una durata di 102 minuti, promette di essere un'esperienza cinematografica capace di far ridere, piangere e riflettere, come anticipato da Tom Hanks qualche settimana fa.