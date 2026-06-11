Tra Narcos e Slow Horses, ma con dei dilettanti allo sbaraglio: questa serie Netflix ribalta il genere del crime drama

Pubblicazione: 11 giugno alle 17:19

Legends, la nuova serie Netflix del 2026, sta già facendo parlare di sé con un impressionante 97% su Rotten Tomatoes. La serie creata da Neil Forsyth rappresenta un'evoluzione naturale nel panorama dei crime drama internazionali. Se Narcos ci aveva portato nel cuore pulsante del narcotraffico globale, mostrandoci il lato oscuro della politica corrotta e del crimine organizzato attraverso continenti, Legends ribalta completamente la prospettiva. Non ci troviamo di fronte a operazioni d'élite condotte da agenzie governative con risorse illimitate, ma davanti a una squadra di dilettanti allo sbaraglio, comuni funzionari della dogana, trasformati in agenti sotto copertura con una preparazione che definire inadeguata sarebbe un eufemismo.



Il protagonista Martin Hawkins, interpretato da Steve Coogan, incarna perfettamente questa disfunzionalità istituzionale. È un responsabile operativo perennemente esausto, che cerca di coordinare un team costantemente fuori dalla propria zona di comfort. Legends prende l'ambientazione ad alto rischio del traffico internazionale di droga tipica di Narcos e la immerge nel realismo disfunzionale che ha reso Slow Horses un fenomeno di culto. Il risultato è qualcosa di completamente nuovo nel panorama dei crime show: un thriller dove la tensione non nasce dalla costante possibilità che l'incompetenza istituzionale possa costare la vita a qualcuno.



Ogni episodio enfatizza quanto le operazioni sotto copertura siano caotiche nella realtà. Gli informatori si rivelano inaffidabili, i piani collassano nel momento meno opportuno, persino la comunicazione base tra membri del team si inceppa. Niente funziona come dovrebbe, esattamente come accade nella vita reale delle agenzie di intelligence meno celebrate. Questa scelta narrativa crea un livello di autenticità raro nei thriller televisivi, dove solitamente gli eroi hanno sempre la risposta giusta al momento giusto.

Ciò che rende Legends particolarmente efficace è il suo equilibrio tra tensione e umorismo nero. Come Slow Horses, la serie trova momenti di commedia autentica nella disfunzione istituzionale, senza mai compromettere il senso di pericolo reale. Le conversazioni imbarazzanti, le decisioni dolorosamente incompetenti e i fallimenti comunicativi offrono sollievo comico prima che la narrazione ti risucchi nuovamente nell'ansia. Steve Coogan, noto per le sue performance comiche, dimostra qui una capacità straordinaria di bilanciare registri diversi, passando dal grottesco al drammatico con naturalezza.



A differenza di Narcos, che raffigurava grandi boss del narcotraffico operanti apertamente attraverso i continenti, Legends si concentra su trafficanti di scala più ridotta e sui fallimenti burocratici all'interno delle istituzioni britanniche. Questo cambio di scala rende tutto più claustrofobico e personale.



La regia di Brady Hood mantiene un'estetica sobria e realistica, evitando la spettacolarizzazione tipica dei crime show americani. Le operazioni sotto copertura vengono mostrate per quello che sono: sporche, improvvisate, pericolose. Dopo anni di narcos, cartelli e thriller d'azione ad alto budget, il pubblico sembra sempre più affamato di storie che privilegino il realismo psicologico e la tensione quotidiana rispetto alle sparatorie spettacolari.

Legends riesce nell'impresa difficile di essere sia un thriller serrato che una riflessione cinica sul funzionamento delle istituzioni. Ti tiene incollato allo schermo non perché promette risposte facili o eroi perfetti, ma perché mostra persone imperfette che navigano situazioni impossibili. Ed è esattamente questo tipo di narrazione onesta e senza compromessi che il pubblico sta cercando.