Lae i Daft Punk ce lo avevano promesso, anche se non esplicitamente, ed eccola qua: parliamo della versione estesa della colonna sonora di, il sequel di TRON che, quest’anno, celebra i dieci anni di età. Il disco della soundtrack della pellicola diuscì in versione standard, in versione “Riconfigurata” e in svariate edizioni da collezione per le varie catene di grande distribuzione fisica o digitale, ognuna delle quali contenente un qualche genere di extra. Nel corso di questo 2020 sia il regista del film che, l’executive di Disney Music che ha supervisionato la produzione della partitura, avevano lasciato intendere che, probabilmente, sarebbero potute arrivare notizie interessanti da quel punto di vista.

E così è stato. Su Spotify è ora disponibile per l’ascolto in streaming la Complete Edition della soundtrack di TRON: Legacy dei Daft Punk. Potete raggiungerla cliccando qui o sulla foto qua sotto:

Quanto al futuro della saga di TRON, sappiamo che la Disney è intenzionata ad affidare al regista Garth Davis, già dietro alla macchina da presa di Lion – La Strada Verso Casa, il film con Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui, la direzione del terzo capitolo del franchise. La notizia delle trattative in corso è arrivata questa estate e, a margine della medesima, Jared Leto, da tempo al centro dei vari rumour sul progetto, ha confermato con un tweet il suo coinvolgimento (LEGGI IL TWEET DI JARED LETO SU TRON). Messaggio che, in una prima versione poi cancellata, sembrava anche contenere uno spoiler sul titolo della pellicola, TRON: Ares.

TRON: Legacy, la sinossi ufficiale:

Sam Flynn, un ventisettenne esperto di tecnologia, indaga sulla scomparsa di suo padre Kevin Flynn e si ritrova catapultato nello stesso mondo di crudeli programmi e giochi di gladiatori in cui il genitore ha vissuto per 25 anni. Insieme alla leale amica di Kevin e abitante del mondo di TRON Quorra, padre e figlio si lanciano in un viaggio fra la vita e la morte, attraversando lo spettacolare universo cibernetico di TRON estremamente avanzato e pericoloso con alle calcagna un Tron spietato e malvagio che farà di tutto per annullare i programmi ostili alla dittatura del sistema.

Cosa ne pensate di questo regalo di Natale fatto dai Daft Punk e dalla Disney a tutti noi? Ditecelo nei commenti!