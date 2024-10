"Trump come Hitler": l'attacco di Matthew Modine al candidato presidente dopo l'utilizzo di alcune scene di Full Metal Jacket in uno spot elettorale

Pubblicazione: 16 ottobre alle 10:12

Durante la sua campagna elettorale, Donald Trump ha realizzato un spot rivolto all'esercito in cui compaiono alcune scene del film Full Metal Jacket, il film diretto da Stanley Kubrick nel 1987.

Nella clip, in particolare, si vede il celebre passaggio in cui il sergente Hartman (R. Lee Ermey) maltratta verbalmente il marine J. T. “Joker” Davis (Matthew Modine) e le altre nuove reclute militari per costringerli all'obbedienza. Lo spot contrappone Hartman, che Trump paragona a se stesso, ai moderni membri del servizio militare che ballano travestiti su Tik Tok, associati invece alla "camerata Kamala Harris". Condividendolo su Twitter, l'ex-Presidente ha aggiunto come didascalia: "Non avremo un esercito Woke!":

L'utilizzo delle immagini del film ha scatenato la decisa reazione di Modine, che, sulle pagine di EW, ha paragonato Trump a Hitler:

Negli anni Trenta, Leni Riefenstahl diresse i film di propaganda nazista Trionfo della volontà e Olympia. Questi due film sono considerati tra le più efficaci opere di propaganda mai realizzate. Riefenstahl ha negato di essere a conoscenza dell'Olocausto, giustificandosi dicendo: "Come avremmo potuto saperlo"? Poco prima di morire, la Riefenstahl ha riconosciuto il suo legame con Adolf Hitler in un'intervista alla BBC, spiegando: "Ero una delle milioni di persone che pensavano che Hitler avesse tutte le risposte. Abbiamo visto solo le cose belle, non sapevamo che sarebbero arrivate quelle brutte”. Non è esagerato vedere il riflesso di Trump nella terribile figura di Hitler. Ascoltate l'avvertimento finale della Riefenstahl: “Non sapevamo quanto le cose sarebbero diventate brutte”. Trump ci ha mostrato chi è e non ha fatto mistero di ciò che intende fare.

Anche Vincent D’Onofrio, il cui celebre Leonard Lawrence "Palla di lardo" compare nella clip di Trump, ha dichiarato tramite il suo portavoce che "non ha concesso l'autorizzazione per l'utilizzo delle proprie immagini per la campagna".

