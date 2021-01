In una nuova intervista con Collider è tornato a parlare del sequel di, il film d’azione conche ha ottenuto uno strepitoso successo su Netflix la scorsa primavera.

Hargrave ha confermato che le riprese sono effettivamente previste per l’autunno:

È ancora quello il caso, Covid permettendo. È un po’ il problema di tutti al momento, ma stiamo procedendo come se dovessimo girare in autunno. Joe [Russo] sta dando gli ultimi ritocchi alla sceneggiatura e siamo emozionatissimi di leggerla. Ho letto già diverse proposte, ma sono curioso di scoprire cosa ci consegnerà Joe. Non vediamo l’ora di rimetterci in sella e proporre agli spettatori un’altra avventura ricca di azione nell’universo di Tyler Rake.