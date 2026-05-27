Una CEO potente e un amore impossibile: un'immagine esclusiva della prossima rom-com Netflix con JLo

Pubblicazione: 27 maggio alle 15:19

Netflix si prepara a decollare con la sua prossima grande storia d'amore, e stavolta al comando c'è Jennifer Lopez. Dopo aver vestito i panni di un'operativa militare d'élite in The Mother e di un'analista antiterrorismo nel film sci-fi Atlas, la regina indiscussa delle commedie romantiche torna finalmente al genere che l'ha consacrata nell'Olimpo di Hollywood.



Office Romance è il titolo del nuovo progetto che la vede protagonista nei panni di Jackie Cruz, amministratrice delegata di una compagnia aerea ad alta quota, pronta a mettere alla prova i limiti della politica aziendale contro le relazioni sentimentali tra colleghi. Al suo fianco, in un casting che ha sorpreso molti, troviamo Brett Goldstein, la star di Ted Lasso che ha conquistato due Emmy per la sua interpretazione dell'indimenticabile Roy Kent.



La trama si sviluppa attorno all'arrivo in Air Cruz di un nuovo avvocato aziendale, Daniel, interpretato proprio da Goldstein. Il colpo di fulmine tra i due è immediato, scatenando una passione che costringe entrambi questi stacanovisti a pensare con il cuore anziché con la testa. Ma quando sei il capo di un'azienda e ti innamori del tuo legale, le complicazioni non tardano ad arrivare.

Office Romance - Netflix

Un'immagine esclusiva condivisa da Collider cattura un momento di tensione cruciale nella relazione clandestina tra Jackie e Daniel. La loro storia segreta porta alla luce passioni che entrambi avevano a lungo ignorato per dedicarsi completamente al lavoro. Tuttavia, stare insieme crea una serie di problemi che potrebbero mettere a rischio tutto ciò che Jackie ha costruito con anni di sacrifici.



Office Romance promette di essere una storia irriverente e divertente che esplora il territorio proibito delle relazioni sul posto di lavoro, con tutto il bagaglio di complicazioni, segreti e decisioni impossibili che ne derivano. La scelta di ambientare la storia nel mondo delle compagnie aeree aggiunge un ulteriore livello di glamour e tensione, con Jackie Cruz che deve navigare tra turbolenze professionali e personali a migliaia di metri d'altezza.



Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per Office Romance, ma l'anticipazione sta già crescendo tra i fan delle commedie romantiche e gli appassionati di entrambi gli attori protagonisti. Con un cast stellare, un regista capace e una premessa intrigante, il film ha tutti gli ingredienti per diventare uno dei titoli più chiacchierati della piattaforma.