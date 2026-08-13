Un Posto al Sole, perché non va in onda, cosa vedremo su Rai 3 e quando torna

Pubblicazione: 13 agosto alle 10:34

Per gli spettatori di Un Posto al Sole l’appuntamento delle 20.50 è improvvisamente saltato. Nessun colpo di scena nella trama e, soprattutto, nessun addio definitivo: la soap più longeva della televisione italiana è semplicemente entrata nella sua tradizionale parentesi estiva. L’ultima puntata inedita è stata trasmessa venerdì 7 agosto e da lunedì 10 agosto Rai 3 ha cambiato temporaneamente programmazione.

La sospensione arriva proprio nel cuore dell’estate e segue una logica ormai consolidata nei palinsesti televisivi. Le settimane intorno a Ferragosto sono caratterizzatespesso lontano da casa o meno interessato alla consueta routine televisiva. Per una produzione quotidiana come quella ambientata a Napoli, lo stop rappresenta quindi una parentesi fisiologica più che una vera interruzione.

Questo vuol dire che la decisione di fermare temporaneamente Un Posto al Sole non è legata a problemi produttivi né a una cancellazione della soap. La serie tornerà regolarmente con nuovi episodi nella seconda metà di agosto. Lo stop, dunque, va letto soprattutto come una scelta di programmazione legata alla pausa estiva.

Clara di Un Posto al Sole - Fonte: Rai

C’è anche un altro aspetto televisivamente interessante. Una soap quotidiana necessitae di una programmazione che possa valorizzare il pubblico abituale. Trasmettere nuove puntate proprio nei giorni più deboli dell’estate significherebbe. Meglio, quindi, concentrare gli episodi inediti quando gli spettatori torneranno progressivamente alla loro routine. La pausa, però, arriva in un momento particolarmente caldo dal punto di vista narrativo. Ed è proprio questo a rendere l’attesa ancora più interessante.

Uno dei nodi più delicati riguarda Clara, che si trova davanti alle conseguenze della verità scoperta sul conto di Eduardo. Il tradimento ha già incrinato profondamente il rapporto, ma a pesare è anche il comportamento di Rosa. Clara ha infatti compreso che l’amica era a conoscenza di una parte della situazione e non le ha raccontato tutto. Il problema, quindi, non è più soltanto sentimentale. La ferita riguarda anche un legame di fiducia e potrebbe trasformarsi in uno dei principali motori narrativi al rientro.

Grande attenzione anche alla vicenda di Luca De Santis. Il medico sta attraversando una fase sempre più difficile, mentre il peggioramento delle sue condizioni rende ancora più fragile l’equilibrio con Giulia e con le persone che gli sono vicine. È una delle storyline più drammatiche della stagione e promette sviluppi particolarmente intensi dopo la pausa. Sul fronte di Rossella, invece, rimane aperto il capitolo legato a Gianluca. Il peso delle bugie e delle decisioni prese continua a condizionare la giovane dottoressa, mentre il ragazzo attraversa una fase di forte sofferenza e chiusura. Il ritorno potrebbe dunque coincidere con un inevitabile confronto.

Rossella di Un Posto al sole - Fonte:Rai

Non meno importante è la situazione familiare di Alberto, alle prese con un rapporto sempre complicato con Gianluca e con le conseguenze delle tensioni che coinvolgono la famiglia. Anche Jimmy, dopo i segnali di maggiore serenità mostrati prima della pausa, resta un personaggio da tenere d’occhio.

La vera curiosità degli spettatori, oltre alla data del ritorno prevista per il 24 agosto, riguarda naturalmente il programma che occupa lo spazio lasciato libero da Palazzo Palladini. Rai 3 ha scelto di non proporre semplicemente una sequenza di repliche della soap. Nella fascia normalmente occupata da Un Posto al Sole arriva invece L’appartamento – Sold Out, serie composta da otto episodi e interpretata, tra gli altri, da Giorgio Pasotti. La programmazione è partita lunedì 10 agosto e accompagnerà il pubblico per due settimane.

Il progetto racconta la convivenza di tre coppie molto diverse tra loro per età, cultura, religione e provenienza, costrette a confrontarsi all’interno di un appartamento di edilizia popolare nel quartiere romano di Centocelle. Nel cast figurano anche Liliana Fiorelli, Mohamed Zouaoui, Nina Sciarappa, Beatrice Sandri, Brayan Palliyagoda, Mimi Karbal e Francesco Apolloni. La scelta è significativa perché permette alla rete di mantenere una proposta narrativa nella fascia del preserale, senza bruciare episodi inediti della soap durante il periodo festivo.