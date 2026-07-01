Una Jessie Buckley magnetica in questo thriller britannico che ti lascerà senza fiato su Prime Video

Pubblicazione: 01 luglio alle 20:00

Ci sono film che si limitano a raccontare una storia. E poi ci sono quelli che ti prendono per mano, ti trascinano in un territorio scomodo e ti lasciano senza fiato. Beast, opera prima di Michael Pearce, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Questo thriller psicologico britannico del 2018 è una di quelle gemme del cinema indipendente che meritano attenzione ben oltre i confini della sua produzione modesta.

. La sua esistenza grigia e soffocante viene stravolta dall'incontro con Pascal, un estraneo affascinante e misterioso che diventa rapidamente il suo rifugio emotivo. Il problema è che Pascal è sospettato di essere responsabile di una serie di omicidi brutali che terrorizzano l'isola.. Non è solo brava, è magnetica. La vediamo trasformarsi gradualmente da donna repressa e controllata a qualcosa di molto più oscuro e imprevedibilee una gestione del corpo che comunica più di qualsiasi dialogo. Quando la vediamo per la prima volta, Moll è una presenza quasi invisibile nella propria vita.

Quando il film si chiude, è diventata qualcosa che non avremmo potuto prevedere. Johnny Flynn, che interpreta Pascal, porta sullo schermo un'ambiguità perfettamente calibrata. È pericoloso o è solo incompreso? È davvero un assassino o semplicemente un uomo che non si conforma alle regole soffocanti della comunità? Flynn gioca su questa linea sottile con maestria, oscillando tra momenti di tenerezza disarmante e sguardi che fanno rabbrividire.

Il suo Pascal è deliberatamente indecifrabile, e questa incertezza diventa il motore narrativo che tiene lo spettatore incollato allo schermo.. Costruisce la tensione lentamente, quasi metodicamente, come se stesse preparando una trappola psicologica per lo spettatore.

La macchina da presa indugia sui paesaggi dell'isola di Jersey, che diventa essa stessa un personaggio: bella ma aspra, isolata, claustrofobica nonostante gli spazi aperti. La fotografia cattura questa dualità, alternando momenti di bellezza naturale quasi onirica a inquadrature cupe e minacciose. La scelta di Pearce di costruire il film come un thriller psicologico è ciò che eleva Beast al di sopra della media. Non è tanto importante scoprire chi sia l'assassino, quanto esplorare cosa significhi per Moll la libertà, l'amore, la ribellione. Certo, Beast non è un film per tutti.

Il suo ritmo deliberato, la sua riluttanza a fornire risposte chiare, la sua esplorazione di zone grigie morali possono risultare frustranti per chi cerca intrattenimento immediato. Ma per chi è disposto a lasciarsi coinvolgere in questa discesa nell'ambiguità psicologica, il film offre un'esperienza cinematografica densa, stratificata e profondamente inquietante. Il film si distingue per la sua capacità di mantenere la tensione attraverso la caratterizzazione piuttosto che attraverso colpi di scena meccanici. È cinema che rispetta l'intelligenza dello spettatore, che non sottolinea ogni emozione con una colonna sonora invasiva, che lascia spazio all'interpretazione.