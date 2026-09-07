Una star di Grey's Anatomy nella serie su Prime Video (che tutti stanno guardando) ambientata a Positano

Pubblicazione: 07 settembre alle 14:00

Per oltre un decennio, Jesse Williams ha indossato il camice bianco di Jackson Avery in Grey's Anatomy, diventando uno dei volti più amati della serie medical drama più longeva della televisione americana. Ma ora l'attore ha appeso il fonendoscopio al chiodo per immergersi in un universo completamente diverso: quello del thriller mediterraneo, tra le scogliere mozzafiato della Costiera Amalfitana. Hotel Costiera, la serie prodotta in Italia e lanciata su Prime Video, sta confermando che il passaggio è stato più che azzeccato. Lo show mantiene saldamente la decima posizione nelle classifiche globali di streaming della piattaforma. Un risultato che racconta una storia di successo trasversale, capace di conquistare pubblici diversi in ogni angolo del pianeta. Ma cosa rende Hotel Costiera così irresistibile da tenere incollati allo schermo spettatori di continenti diversi?

. Quello che dovrebbe essere un impiego tranquillo in uno dei luoghi più esclusivi d'Italia si trasforma rapidamente in un incubo quando la figlia del proprietario scompare nel nulla.. La critica ha accolto la serie con favore, come testimonia l'83 percento di gradimento su Rotten Tomatoes. Gli elementi che hanno convinto i recensori sono molteplici: innanzitutto una narrazione diretta, che non si perde in sovrastrutture narrative inutili ma va dritta al punto.

E naturalmente c'è Williams, che dimostra di saper portare sulle spalle una serie thriller con la stessa naturalezza con cui ha interpretato per anni un chirurgo plastico a Seattle. La produzione italiana ha lavorato per creare un prodotto che fosse allo stesso tempo radicato nel territorio e universalmente comprensibile. Positano non è solo uno sfondo scenografico, ma diventa quasi un personaggio a sé, con le sue stradine labirintiche, le sue ville a strapiombo sul mare e quella luce particolare che rende la Costiera Amalfitana riconoscibile in tutto il mondo. È un cinema mentale che funziona anche per chi non ha mai messo piede in Italia, evocando un'idea di bellezza e mistero mediterraneo. Il formato breve della serie, con soli sei episodi, si rivela una scelta vincente in un'epoca in cui il pubblico apprezza sempre di più le narrazioni concise, che raccontano una storia completa senza diluirla in stagioni infinite.

Ogni episodio di Hotel Costiera aggiunge un tassello al puzzle, introduce nuovi personaggi e svela colpi di scena che tengono alta l'attenzione senza mai risultare forzati. La scelta di affidare il ruolo principale a Jesse Williams si è rivelata strategica. L'attore porta con sé un pubblico fidelizzato da anni di Grey's Anatomy, ma dimostra anche di saper uscire dalla comfort zone del personaggio che lo ha reso famoso. Il suo DD è un uomo con un passato pesante, abituato a situazioni estreme, che si ritrova a usare le sue competenze in un contesto completamente diverso. Non è più la sala operatoria, ma il dedalo di segreti di un hotel di lusso dove ogni ospite potrebbe nascondere qualcosa.

. In un momento in cui lo streaming globale tende a uniformare i contenuti verso formule standardizzate, questa serie italiana ricorda che raccontare storie con un'identità forte e un punto di vista specifico può essere la chiave per emergere nel mare magnum dell'offerta on demand.