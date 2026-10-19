Una star di The White Lotus in questa serie thriller che sta riscuotendo un enorme successo su Netflix

Pubblicazione: 19 ottobre alle 14:36

Playing Gracie Darling è una serie thriller australiana in 6 episodi che potrebbe diventare il prossimo fenomeno virale della piattaforma. Arrivata in sordina su Netflix, questa produzione Paramount+ originariamente distribuita in Australia e Regno Unito rappresenta il classico caso di serie che vola sotto il radar per poi esplodere nel giro di poche settimane. La premessa è di quelle che ti inchiodano allo schermo: quando Joni aveva 14 anni, la sua migliore amica Gracie è scomparsa durante una seduta spiritica. Un evento traumatico che l'ha perseguitata per 27 anni. Oggi, nel presente, i ragazzini del quartiere hanno iniziato a giocare a un sinistro gioco che ricrea proprio quella notte maledetta. Quando un'altra giovane ragazza scompare, Joni è costretta ad affrontare i suoi demoni e a fare i conti con ciò che è realmente accaduto quella sera del 1998.





Il cast rappresenta uno degli assi nella manica della serie.. Al suo fianco, una presenza che eleva immediatamente la qualità percepita del progetto: Harriet Walter, candidata per ben 5 Emmy e indimenticabile Lady Caroline Collingwood in Succession. Quando attori di questo calibro accettano un progetto televisivo, c'è sempre un motivo.. Su IMDb la ricezione si è rivelata mista, ma i singoli episodi hanno raccolto voti che oscillano tra 7.9 e 9.2, una forbice che suggerisce una serie capace di momenti di grande qualità alternati a passaggi forse meno ispirati.Quello che rende Playing Gracie Darling particolarmente intrigante è il suo potenziale di crescita virale., thriller che hanno conquistato le classifiche partendo da posizioni marginali. La formula è sempre la stessa: un passaparola organico alimentato dai primi spettatori entusiasti che accende l'algoritmo della piattaforma.. Non parliamo certo dei numeri monstre di Stranger Things, ma l'obiettivo potrebbe essere più realistico: scalzare dalla Top 5 una serie come The Beast in Me, uno dei titoli più popolari dell'autunno 2025 sulla piattaforma.

Il meccanismo della seduta spiritica come innesco narrativo tocca corde profonde nell'immaginario collettivo. C'è qualcosa di universalmente inquietante in quei rituali adolescenziali, in quelle notti in cui si sfidano forze che non si comprendono. Playing Gracie Darling sfrutta questo terreno fertile per costruire un mystery che intreccia passato e presente, trauma personale e minaccia concreta. La scelta di ambientare parte della storia nel 1998 crea anche un interessante gioco di nostalgia e contrasto. Per chi era adolescente in quegli anni, si attiva un meccanismo di identificazione potente: l'epoca pre-smartphone, quando le sparizioni avevano una componente di mistero che oggi l'iperconnessione ha in parte dissolto.





, sul non detto, sulle ombre che si allungano quando ripensi a eventi del passato con occhi nuovi. È il tipo di angoscia che ti entra sotto pelle e ti accompagna anche quando hai spento lo schermo. In un panorama streaming sempre più affollato, dove ogni settimana portano nuove uscite che competono per l'attenzione dello spettatore,Per chi cerca un thriller capace di tenere incollati allo schermo senza richiedere settimane di visione, Playing Gracie Darling rappresenta la scelta ideale per questo inizio di dicembre., pronti a conquistare il tuo weekend.