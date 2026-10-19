Una star di The White Lotus in questa serie thriller che sta riscuotendo un enorme successo su Netflix
Il thriller australiano in 6 episodi da binge-watching. Trama, cast con Harriet Walter e perché potrebbe diventare virale.
Playing Gracie Darling è una serie thriller australiana in 6 episodi che potrebbe diventare il prossimo fenomeno virale della piattaforma. Arrivata in sordina su Netflix, questa produzione Paramount+ originariamente distribuita in Australia e Regno Unito rappresenta il classico caso di serie che vola sotto il radar per poi esplodere nel giro di poche settimane. La premessa è di quelle che ti inchiodano allo schermo: quando Joni aveva 14 anni, la sua migliore amica Gracie è scomparsa durante una seduta spiritica. Un evento traumatico che l'ha perseguitata per 27 anni. Oggi, nel presente, i ragazzini del quartiere hanno iniziato a giocare a un sinistro gioco che ricrea proprio quella notte maledetta. Quando un'altra giovane ragazza scompare, Joni è costretta ad affrontare i suoi demoni e a fare i conti con ciò che è realmente accaduto quella sera del 1998.
Quello che rende Playing Gracie Darling particolarmente intrigante è il suo potenziale di crescita virale. Netflix ha trasformato in fenomeni mondiali produzioni che inizialmente sembravano destinate alla nicchia: basti pensare a serie come The Asset o As You Stood By, thriller che hanno conquistato le classifiche partendo da posizioni marginali. La formula è sempre la stessa: un passaparola organico alimentato dai primi spettatori entusiasti che accende l'algoritmo della piattaforma. Al momento, Playing Gracie Darling sta guadagnando posizioni nelle classifiche statunitensi di Netflix, anche se con una certa lentezza. Non parliamo certo dei numeri monstre di Stranger Things, ma l'obiettivo potrebbe essere più realistico: scalzare dalla Top 5 una serie come The Beast in Me, uno dei titoli più popolari dell'autunno 2025 sulla piattaforma.
Il meccanismo della seduta spiritica come innesco narrativo tocca corde profonde nell'immaginario collettivo. C'è qualcosa di universalmente inquietante in quei rituali adolescenziali, in quelle notti in cui si sfidano forze che non si comprendono. Playing Gracie Darling sfrutta questo terreno fertile per costruire un mystery che intreccia passato e presente, trauma personale e minaccia concreta. La scelta di ambientare parte della storia nel 1998 crea anche un interessante gioco di nostalgia e contrasto. Per chi era adolescente in quegli anni, si attiva un meccanismo di identificazione potente: l'epoca pre-smartphone, quando le sparizioni avevano una componente di mistero che oggi l'iperconnessione ha in parte dissolto.
Per chi cerca un thriller capace di tenere incollati allo schermo senza richiedere settimane di visione, Playing Gracie Darling rappresenta la scelta ideale per questo inizio di dicembre. A volte i migliori binge non sono quelli annunciati con mesi di anticipo e milioni di dollari di marketing, ma quelli che emergono dal catalogo quando meno te lo aspetti, pronti a conquistare il tuo weekend.