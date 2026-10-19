Una scrittrice tende una trappola al killer di sua sorella: la nuova serie da non perdere su Netflix

Pubblicazione: 19 ottobre alle 15:24

Netflix ha appena rilasciato un nuovo thriller psicologico che sta conquistando gli spettatori di tutto il mondo in meno di 48 ore. The Trap, o Die Falle nella versione originale tedesca, è schizzata direttamente al quarto posto nella classifica globale della piattaforma dopo il debutto di martedì 13 ottobre 2026. E non è un caso. Con sei episodi dalla durata compresa tra i 43 e i 52 minuti, per un totale di poco meno di cinque ore, la serie è costruita appositamente per essere divorata in una sola serata. Un formato che Netflix ha perfezionato negli anni e che qui trova una delle sue espressioni più riuscite: una storia completa, autoconclusiva, senza cliffhanger torturanti che ti costringono ad aspettare una seconda stagione che forse non arriverà mai. Lisa Konrad è una scrittrice che vive reclusa nella sua casa da anni, traumatizzata dall'omicidio della sorella a cui ha assistito. Non esce, non vede nessuno, ha costruito un bunker emotivo per proteggersi da un mondo che le ha portato via tutto.

Finché un giorno, guardando la televisione, vede lui: Robert Lenzen, un affermato giornalista politico che Lisa è convinta sia il killer di sua sorella. L'uomo era stato visto lasciare la scena del crimine anni prima. La memoria tradisce, soprattutto quando il trauma fa il suo lavoro sporco. Ma Lisa non ha mai smesso di credere nella sua verità. Così la scrittrice elabora un piano meticoloso: scriverà un nuovo libro e inviterà Robert per un'intervista nella sua casa.. Chi intrappola chi diventa presto la domanda centrale di una serie che gioca costantemente con le percezioni dello spettatore.. Nel cast ritroviamo volti familiari come Naila Schuberth e Hans Löw, che contribuiscono a creare quel senso di continuità artistica che i fan della serie precedente apprezzeranno. La protagonista Lisa è interpretata da Friederike Becht, che riesce a trasmettere con efficacia la fragilità e la determinazione di un personaggio spezzato ma non arreso. La base letteraria è interessante:e mettere in discussione cosa sia davvero la verità quando i ricordi diventano inaffidabili. Il tono è quello del thriller psicologico oscuro che Netflix ha imparato a confezionare con maestria, ricordando successi recenti come The Beast in Me. C'è quella stessa atmosfera claustrofobica, quel senso di paranoia che si insinua lentamente, episodio dopo episodio, fino a diventare quasi insopportabile.

Gli spettatori stanno rispondendo con un entusiasmo che ha colto di sorpresa anche gli osservatori più attenti del mercato streaming. Negli Stati Uniti, The Trap si sta facendo strada rapidamente nella top chart, posizionandosi subito dietro altri pesi massimi della settimana come Below con Josh Hartnett, Tyson e East of Eden. A livello globale, la sfida è conquistare il primo posto, attualmente occupato proprio da Below, il mystery horror in sei episodi che ha dominato la piattaforma nelle ultime settimane. Il formato breve, progettato come miniserie completa con inizio, sviluppo e conclusione definiti, risponde perfettamente alle esigenze del pubblico contemporaneo. Non serve l'impegno pluriennale richiesto da saghe infinite, non c'è il rischio di cancellazioni improvvise che lasciano storie incompiute. The Trap ti promette una storia intera in meno di cinque ore, e mantiene la promessa.



