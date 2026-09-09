Uno storico del West valuta positivamente questo film dei Coen con James Franco su Netflix
Questo film dei Coen su Netflix è stato analizzato da un vero storico del West: quanto è accurato? Voto 7/10 tra mito e realtà storica.
Quando i fratelli Coen decidono di misurarsi con un genere cinematografico, lo fanno sempre con quella miscela inconfondibile di reverenza e ironia che è diventata il loro marchio di fabbrica. The Ballad of Buster Scruggs - La ballata di Buster Scruggs, approdato su Netflix nel 2018, rappresenta la loro incursione più ambiziosa nel territorio del western classico: sei vignette ambientate nella frontiera americana del XIX secolo, sei storie autonome unite da un filo narrativo fatto di violenza, umorismo nero e riflessioni esistenziali sulla natura umana. Ma quanto di ciò che vediamo sullo schermo corrisponde alla realtà storica del Vecchio West. A rispondere è Michael Grauer, storico specializzato nell'Old West e cowboy nella vita reale, che ha analizzato diverse scene del film per valutarne l'accuratezza storica. Il suo verdetto finale, un 7 su 10, potrebbe sembrare generoso a prima vista, ma nasconde una lettura più sottile dell'opera dei Coen.
I saloon stessi vengono rappresentati con una certa fedeltà storica per quanto riguarda la loro funzione sociale. Erano effettivamente luoghi di ritrovo, ma attraevano soprattutto elementi criminali, giocatori d'azzardo e bevitori. Le risse esistevano davvero, ma qui i fratelli Coen esagerano per effetto drammatico: le zuffe storiche coinvolgevano di solito solo un paio di persone e si risolvevano rapidamente, senza le coreografie distruttive che vediamo nei film. Un altro elemento interessante riguarda l'economia della frontiera. Grauer sottolinea come le rapine in banca, così centrali nell'iconografia western, fossero in realtà piuttosto rare nelle piccole città di frontiera. La società del tempo funzionava prevalentemente attraverso il baratto, con pochissimo denaro contante in circolazione. Solo le banche delle comunità più consolidate disponevano di liquidità sufficiente da giustificare il rischio di una rapina. I Coen, da studiosi del genere quali sono, conoscono bene queste sfumature storiche.
The Ballad of Buster Scruggs arriva dopo una lunga e fruttuosa relazione tra i registi e il genere western. Il loro esordio, Blood Simple del 1984, era già un neo-western a basso budget che ha lanciato la loro carriera. Nel 2007 hanno sfornato il tetro e violentissimo No Country for Old Men, seguito nel 2010 da True Grit, il loro primo vero western in costume d'epoca. Anche film apparentemente lontani dal genere, come Fargo, Il grande Lebowski o Fratello, dove sei, contengono elementi riconducibili alla tradizione western. Il cast stellare distribuito tra le sei vignette include nomi come Liam Neeson, James Franco, Tom Waits e Clancy Brown, ciascuno dei quali offre una performance calibrata sul tono specifico del proprio segmento. La struttura antologica permette ai Coen di esplorare diversi registri narrativi mantenendo fresco l'interesse dello spettatore, alternando violenza grottesca, commedia nera, ironia tagliente e momenti di inaspettata poesia visiva.
Il film conferma i Coen come maestri assoluti del western moderno, capaci di reinventare il genere mantenendone l'essenza. Che si tratti del neo-western urbano di No Country for Old Men - Non è un paese per vecchi, del western classico rivisitato di True Grit o della decostruzione giocosa di The Ballad of Buster Scruggs, i due registi hanno dimostrato una versatilità impressionante nell'affrontare uno dei generi più iconici del cinema americano. L'accuratezza storica, in questo contesto, diventa quasi un dettaglio secondario. Ciò che conta è l'accuratezza emotiva e culturale con cui i Coen hanno catturato non tanto il Vecchio West reale, quanto l'idea del Vecchio West che abita nell'immaginario collettivo occidentale, costruita attraverso generazioni di racconti, canzoni, film e televisione. In questo senso, il loro western è perfettamente fedele alla sua fonte più importante: il mito stesso della frontiera americana.