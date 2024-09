UnPrisoned: Hulu cancella la serie dopo 2 stagioni

Hulu ha cancellato UnPrisoned dopo due stagioni, la serie tv non tornerà con nuovi episodi.

Signore e Signori, questa è la conclusione di UnPrisoned. Questo bellissimo spettacolo in cui abbiamo messo così tanto il nostro cuore e la nostra anima sfortunatamente non tornerà per la terza stagione. Ma volevo che lo sentiste da me perché mentre siamo super delusi, siamo anche pazzamente profondamente grati.