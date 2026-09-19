Uscirà la stagione 5 di Monster? Il creatore dice la sua: "Abbiamo idee fino alla decima"

Pubblicazione: 19 settembre alle 10:54

Ian Brennan descrive la scrittura dell'ultima stagione di Monster, dedicata al caso di Lizzie Borden, come un sogno febbrile. Il creatore della serie antologica true-crime di Netflix, prodotta insieme al prolifico Ryan Murphy, rivela che scrivere queste stagioni su famigerati serial killer non è la vera sfida. La parte difficile è decidere chi diventerà il protagonista della stagione successiva. Una volta individuata Lizzie, gli otto episodi di Monster: The Lizzie Borden Story sono semplicemente fluiti fuori da lui, quasi spontaneamente.





"La cosa interessante di questa serie è che è davvero difficile sceglierne una. Scrivere le stagioni non è difficile, è difficile selezionarle. Più si approfondisce il tema degli omicidi e degli assassini, più ci si rende conto che la maggior parte di essi non è per niente interessante; quello che fanno è semplicemente orribile. Quindi alla fine è una questione di gusti. Quando io e Ryan iniziamo a parlare di un argomento e questo acquista una sua gravità, come se rotolasse giù da una collina, ci mettiamo a ridere e a sorridere. E poi diciamo: Oh, l'abbiamo trovato". - Ian Brennan

Charlie Hunnam in Monster La Storia di Lizzie Borden, fonte: Netflix

In un'intervista con The Hollywood Reporter, Brennan svela un retroscena sorprendente:, il giovane accusato dell'omicidio del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson, caso che ha catalizzato l'attenzione nazionale nel 2024. Nonostante il clamore mediatico, Brennan ha ritenutocome narrazione serializzata. È stato Murphy a suggerire di raccontare la storia di Lizzie Borden, e per Brennan è scattato immediatamente qualcosa. Il pivot verso la donna che fu processata e assolta per i brutali omicidi a colpi d'ascia del padre e della matrigna a Fall River, Massachusetts, nel 1892, è sembrato perfetto.

Brennan e Murphy hanno in programma dieci stagioni totali di Monster. Attualmente hanno una lista di tre opzioni per la prossima stagione. Considerando la loro ossessione per la figura di Luigi Mangione, è possibile che il prossimo protagonista sarà lui, ma ci stanno ancora lavorando. A riguardo, Brennan ha detto "La faremo", piuttosto sicuro che uno dei prossimi killer sarà proprio il killer del 2024. Tuttavia ha potuto anche confermare che le idee non mancano:

"Non lo facciamo mai. Cambiamo sempre. Sono sempre tre o quattro argomenti diversi, e ci alterniamo. C'è un elenco di tre cose, ma sia io che Ryan abbiamo detto che ne vorremmo fare dieci. È una lista abbastanza esaustiva, ma è complicata. Ti sorprenderesti di quanti argomenti iniziamo e poi abbandoniamo, perché semplicemente non sono [giusti]. Si capisce subito quando c'è qualcosa che non va, perché chiedi alle persone di passare sette, otto, nove o dieci ore a entrare nella testa di questa persona. Devono essere davvero interessanti". - Ian Brennan

Brennan e Murphy prendono deliberatamente delle libertà narrative per raccontare storie più complete. Non si tratta di documentari ma di narrazioni che usano fatti reali come fondamenta per costruire riflessioni più ampie. Questa stagione su Lizzie Borden non ricostruisce filologicamente gli eventi di quel giorno d'agosto del 1892, ma si immerge nella psicologia di una donna che potrebbe aver commesso un duplice omicidio particolarmente violento e poi essere tornata alla vita normale, senza mai confessare, senza mai mostrare rimorso, analizzando anche altre figure storiche legate alla sua.