La storia vera degli 80 omicidi di Elizabeth Báthory (e perché è in Monster: La Storia di Lizzie Borden)

Pubblicazione: 19 settembre alle 10:30

Netflix ha appena rilasciato il nuovo capitolo della serie antologica Monster, questa volta dedicato a Lizzie Borden, la donna accusata di aver ucciso i genitori con un'ascia nel 1892. Ma c'è un dettaglio nel primo episodio che ha catturato l'attenzione degli spettatori: la storia inquietante di una contessa del Cinquecento che avrebbe fatto il bagno nel sangue delle sue vittime per mantenersi giovane. Si tratta di Elizabeth Báthory, figura storica realmente esistita e passata alla storia come una delle serial killer più prolifiche di sempre. Ma quanto c'è di vero in questa leggenda nera che ha attraversato i secoli. E soprattutto, perché Netflix ha scelto di inserirla nella narrazione di Lizzie Borden.





Monster: Lizzie Borden, fonte: Netflix

Nel primo episodio di Monster: La Storia di Lizzie Borden, la giovane domestica Bridget racconta a Lizzie, ovvero. Secondo questa narrazione, la contessa, era la donna più ricca del suo regno e ossessionata dalla bellezza. Inizialmente si immergeva in vasche di latte per levigare la pelle, ma non le bastava. Cosìpiù belle del villaggio, le nutrì con carne ricca di ferro per rendere il loro sangue più denso, e poi. Una storia macabra che lascia Lizzie affascinata, tanto da spingerla a ricreare l'esperienza con succo di ciliegia. Ma, l'attuale Romania, da una delle famiglie più potenti e ricche dell'Europa dell'est.: alcune fonti riportano che all'età di sei anni assistette a un'esecuzione pubblica. Durante l'infanzia soffriva anche di crisi epilettiche, violenti sbalzi d'umore e forti emicranie, secondo quanto riportato da National Geographic., dove ebbero quattro figli. Ma dietro l'apparenza di una normale famiglia nobile si nascondeva qualcosa di profondamente disturbato.

Secondo le testimonianze storiche, il marito di Elizabeth incoraggiava attivamente la crudeltà verso i servitori del castello. Organizzava vere e proprie sessioni di tortura che Elizabeth non solo guardava, ma a cui partecipava attivamente e con crescente piacere. Questa pratica continuò per anni, e la loro reputazione divenne talmente nota che gli abitanti dei villaggi vicini nascondevano le proprie figlie quando sapevano che la contessa era nei paraggi.





. E qui arriva il dettaglio cruciale che portò alla sua caduta:, non più solo contadine e serve., che ordinò un'indagine sul numero sospetto di morti collegati ai castelli di proprietà della contessa.. Alcuni testimoni dell'epoca, però, parlarono di un numero molto più alto: circa 600 vittime. Eppure, non fu mai processata né condannata ufficialmente. Trascorse gli ultimi anni della sua vita rinchiusa in una cella del suo stesso castello, dove morì nel 1614.Ma qui. Alcuni studiosi moderni sostengono che. Secondo questa teoria revisionista, si tratterebbe diorchestrata da membri della sua stessa famiglia, che avevano messo gli occhi sulle sue immense proprietà e fortune. Imprigionandola senza processo, avrebbero potuto impossessarsi dei suoi beni senza le complicazioni di un'eredità legittima.

E per quanto riguarda il dettaglio più macabro, quello del bagno nel sangue delle vergini, non esistono prove storiche concrete che questo sia mai accaduto. Potrebbe trattarsi di un'esagerazione gotica aggiunta nel corso dei secoli, una leggenda che si è stratificata sulla figura già controversa della contessa.



