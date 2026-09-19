Mediaset Infinity lancia le serie verticali: episodi da pochi minuti pensati per lo smartphone
Mediaset Infinity lancia i microdrama: episodi da 3 minuti in formato verticale per smartphone. Sei serie disponibili, con Rosy Abate e Il peccato e la vergogna riadattati.
Mediaset Infinity si conferma pioniere nell'intrattenimento digitale italiano e diventa il primo player nazionale a lanciare gratuitamente una sezione interamente dedicata ai microdrama, intercettando un fenomeno seriale che sta conquistando il pubblico globale. Una rivoluzione nel modo di fruire le serie tv, pensata specificamente per lo smartphone e per un pubblico sempre più abituato a consumare contenuti rapidi, intensi e coinvolgenti.
La nuova sezione Microdrama di Mediaset Infinity parte con sei serie internazionali originali già disponibili sulla piattaforma, con la promessa di arricchire il catalogo con un nuovo titolo ogni settimana. Ma la vera sorpresa arriva con la decisione di riadattare due titoli cult del repertorio Mediaset nel nuovo formato verticale: "Il peccato e la vergogna" con Gabriel Garko e "Rosy Abate" con Giulia Michelini. Due prodotti che hanno segnato la storia televisiva italiana, ora valorizzati attraverso un accurato lavoro autorale e di editing per adattarli alla fruizione verticale su smartphone.
L'offerta internazionale spazia tra i generi più amati dal pubblico e non poteva mancare un tributo alle serie turche, vero e proprio fenomeno degli ultimi anni in Italia. Tra i titoli disponibili spicca "Too Young to Love Me", microdrama romance che affronta con delicatezza e intensità i temi della differenza di età, esplorando le complessità emotive di una relazione che sfida le convenzioni sociali. Per gli amanti del thriller ad alta tensione c'è "Unmasked - Nessuno è innocente", dove ogni episodio di pochi minuti mantiene lo spettatore con il fiato sospeso. Il legal drama "In sua difesa" intreccia invece tematiche crime e dramma psicologico, offrendo una narrazione serrata che non lascia spazio a tempi morti.
Il formato verticale non è una semplice scelta estetica, ma una risposta precisa alle nuove abitudini di consumo dei contenuti. La maggior parte degli utenti tiene lo smartphone in verticale e scorre feed di contenuti video su piattaforme social: i microdrama si inseriscono perfettamente in questo flusso, offrendo però una qualità narrativa e produttiva superiore rispetto ai contenuti brevi tipici dei social media.
Ogni episodio è costruito per massimizzare l'impatto emotivo in pochi minuti, con una struttura narrativa che privilegia ritmo serrato, colpi di scena e momenti di alta intensità. Non ci sono riempitivi, non ci sono tempi morti: solo pura narrazione concentrata che cattura l'attenzione e la mantiene fino all'ultimo secondo.
Con questa mossa, Mediaset Infinity si posiziona all'avanguardia nell'interpretare le nuove tendenze del consumo di contenuti video, come aveva già fatto Netflix di recente, dimostrando capacità di innovazione e attenzione alle evoluzioni del mercato. I microdrama potrebbero rappresentare il futuro di una parte significativa dell'intrattenimento seriale, un formato destinato a crescere e consolidarsi nei prossimi anni.