Mediaset Infinity lancia le serie verticali: episodi da pochi minuti pensati per lo smartphone

Pubblicazione: 19 settembre alle 10:45

Mediaset Infinity si conferma pioniere nell'intrattenimento digitale italiano e diventa il primo player nazionale a lanciare gratuitamente una sezione interamente dedicata ai microdrama, intercettando un fenomeno seriale che sta conquistando il pubblico globale. Una rivoluzione nel modo di fruire le serie tv, pensata specificamente per lo smartphone e per un pubblico sempre più abituato a consumare contenuti rapidi, intensi e coinvolgenti.





MaSi tratta di, caratterizzate da trame ad alta intensità emotiva e continui colpi di scena., perfetto per essere consumato durante una pausa, in metro o in qualsiasi momento della giornata in cui si voglia essere catturati da una storia senza impegnarsi per ore davanti allo schermo.già disponibili sulla piattaforma, con la promessa di arricchire il catalogo con un nuovo titolo ogni settimana. Ma la vera sorpresa arriva con la decisione di riadattare due titoli cult del repertorio Mediaset nel nuovo formato verticale:Due prodotti che hanno segnato la storia televisiva italiana, ora valorizzati attraverso un accurato lavoro autorale e di editing per adattarli alla fruizione verticale su smartphone.

L'offerta internazionale spazia tra i generi più amati dal pubblico e non poteva mancare un tributo alle serie turche, vero e proprio fenomeno degli ultimi anni in Italia. Tra i titoli disponibili spicca "Too Young to Love Me", microdrama romance che affronta con delicatezza e intensità i temi della differenza di età, esplorando le complessità emotive di una relazione che sfida le convenzioni sociali. Per gli amanti del thriller ad alta tensione c'è "Unmasked - Nessuno è innocente", dove ogni episodio di pochi minuti mantiene lo spettatore con il fiato sospeso. Il legal drama "In sua difesa" intreccia invece tematiche crime e dramma psicologico, offrendo una narrazione serrata che non lascia spazio a tempi morti.





trova spazio anche "High School Secrets", serie drammatica la cui trama si concentra sulla morte di Vefa, studente in un college prestigioso. Quello che inizialmente viene fatto passare per suicidio spinge i suoi migliori amici a indagare, innescando una spirale di rivelazioni e segreti che coinvolge l'intera comunità scolastica.Il formato verticale non è una semplice scelta estetica, ma. La maggior parte degli utenti tiene: i microdrama si inseriscono perfettamente in questo flusso, offrendo però una qualità narrativa e produttiva superiore rispetto ai contenuti brevi tipici dei social media.

Ogni episodio è costruito per massimizzare l'impatto emotivo in pochi minuti, con una struttura narrativa che privilegia ritmo serrato, colpi di scena e momenti di alta intensità. Non ci sono riempitivi, non ci sono tempi morti: solo pura narrazione concentrata che cattura l'attenzione e la mantiene fino all'ultimo secondo.



