Vampiri filippini e un'isola maledetta, in questa nuova serie Netflix perfetta per Halloween

Pubblicazione: 30 ottobre alle 09:59

Netflix continua a esplorare territori horror meno battuti con Balaraw Blood Island, serie thriller filippina che ha appena debuttato sulla piattaforma. Sei episodi che mescolano folklore locale, mistero familiare e una protagonista queer in un cocktail narrativo che sa distinguersi dalla massa delle produzioni mainstream. La storia si apre con un momento traumatico: Sabina, interpretata da Janine Gutierrez, assiste alla sparizione di sua madre Rebecca durante un pasto ordinario. Un attimo prima la donna è seduta a tavola, comportandosi in modo strano e facendo domande insistenti sui sogni della figlia.

Un attimo dopo, è svanita nel nulla. Quattro anni di ricerche disperate, soldi spesi in investigatori privati, un'esistenza messa in pausa.. Il nome non mente.. Ma la serie diretta da Rae Red non si limita a riproporre le solite dinamiche vampiresche occidentali. Qui il folklore filippino plasma la mitologia in modi inaspettati, con dettagli che emergeranno gradualmente: corpi mummificati con parti animali innestati, sacrifici umani, connessioni simboliche con creature alate che rimandano alle tradizioni locali sui succhiasangue.

Il loro rapporto non è un elemento accessorio ma il cuore emotivo della serie. Vedere due donne che si sostengono, si amano e collaborano in un contesto horror è ancora raro, e Balaraw ha il merito di trattare la loro relazione come un dato di fatto, senza farla diventare il fulcro drammatico o una bandiera da sventolare. Sabina è un personaggio complesso, definito dalla ricerca ossessiva della madre, dal senso di responsabilità verso chi ama, dalla determinazione a scoprire verità che forse avrebbe dovuto lasciare sepolte. Con lei c'è anche lo zio Arturo, fratello di Rebecca, interpretato da Ronnie Lazaro. Un personaggio che nasconde più di quanto riveli, portatore di segreti familiari che si dipaneranno solo quando Sabina scaverà troppo a fondo.

La dimensione familiare è centrale: quella biologica, carica di misteri e bugie, e quella scelta, costruita sull'amore e la fiducia reciproca. La regia di Rae Red conferma la qualità mostrata in The Girl and the Gun, altro thriller Netflix con protagonista proprio Janine Gutierrez. Qui la regista collabora con gli sceneggiatori Jericho Aguado e Dodo Dayao per costruire un'avventura oscura che bilancia orrore folk, thriller investigativo e dramma familiare. Con soli sei episodi, Balaraw Blood Island si guarda velocemente. È una visione perfetta per la programmazione di Halloween, ma funziona in qualsiasi momento per chi cerca un thriller con vampiri che prende direzioni inaspettate. L'elemento folk horror si intreccia con una narrazione character-driven, dove l'investimento emotivo nei personaggi rende ogni rivelazione più impattante.

Per chi ama le avventure oscure, i misteri stratificati e i personaggi ben scritti, questa serie Netflix offre una proposta solida.. L'isola di Balaraw nasconde orrori che Sabina dovrà affrontare, segreti che forse avrebbe preferito non conoscere, rivelazioni che cambieranno la sua comprensione della propria storia familiare.