Venezia 83: Balcanica, opera prima di Nicola Sorcinelli, unico film italiano in concorso alle XXIII Giornate degli Autori

Pubblicazione: 22 luglio alle 15:50

Ci siamo. Il conto alla rovescia per l'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è appena cominciato, e prima di scoprire quali titoli concorreranno per aggiudicarsi l'ambito Leone d'Oro, è stata svelata la selezione ufficiale della ventitreesima edizione delle Giornate degli Autori, la sezione parallela alla mostra dedicata alla scoperta di nuovi talenti e voci emergenti del panorama cinematografico contemporaneo.

Tra i film presenti in concorso, ci sarà, l'opera prima dicon un talent d'eccezione:. Si tratta dell'unico titolo italiano in competizione alle Giornate: un riconoscimento che racconta l'importanza e l'unicità del progetto a livello internazionale.

La musica in Afghanistan è stata messa al bando; è allora che un direttore d'orchestra (Babak Karimi) e suo figlio (Ivar Wafaei), suonatore di tuba, si mettono in cammino verso un nuovo inizio lungo la rotta balcanica. Durante questa fuga senza fine i loro destini si intrecceranno con quello di una dottoressa italiana (Matilda De Angelis): un incontro che segnerà per sempre le vite dei protagonisti.

Balcanica, un'immagine del film (Wildside)

Nel cast, accanto a Matilda De Angelis, Babak Karimi e Ivar Wafaei, anche Giovanni Toscano. BALCANICA è una produzione Nightswim e Wildside (società del gruppo Fremantle), in coproduzione con This and That Productions e Antitalent, in associazione con M74 e Nieminen Film.

Balcanica, un'immagine del film (Wildside)

La sceneggiatura porta la firma di. La fotografia è a cura di, la scenografia di, i costumi sono firmati dae il montaggio è a cura di. Le musiche sono di, il suono è di, il sound design è die il trucco è a cura di

Il film è stato realizzato e distribuito con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Lazio Innova - Lazio Cinema International e con il supporto di Film Center Serbia.

Balcanica è prodotto da Ines Vasiljević, Stefano Sardo, Sonia Rovai e Ludovica Damiani in coproduzione con Snežana van Houwelingen, Katarina Prpic e Danijel Pek. Produttori associati: Monica Galantucci, Andrea Italia e Matilda De Angelis.

Balcanica, un'immagine del film (Wildside)

Nightswim è una società di produzione cinematografica indipendente fondata a Roma nel 2015 e attiva nella produzione di film e documentari dal 2021. Guidata dalla produttrice Ines Vasiljević e dallo sceneggiatore, story editor e produttore creativo Stefano Sardo, sviluppa e produce opere di forte respiro autoriale, con una marcata identità visiva e una particolare attenzione alla scoperta di nuovi talenti, alla ricerca di linguaggi contemporanei e alle coproduzioni internazionali.

Tra gli ultimi film prodotti: Le rocce rosse di Bruno Dumont (Quinzaine des Cinéastes); La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli (82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia); Il Primo Figlio di Mara Fondacaro (Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro); Our Father di Goran Stanković (Toronto Film Festival 2025); Sorella di clausura di Ivana Mladenović e La Terra del Fuoco di Hana Jušić (in concorso a Locarno e a Sarajevo Film Festival); Le Macabre Rock Club – la famiglia del rock italiano di Luca Busso (Biografilm Festival 2025); n-Ego di Eleonora Danco (Torino Film Festival 2024); Muori di lei di Stefano Sardo; La rinuncia del principe di Ivan Salatić (International Film Festival Rotterdam 2025); Io e il Secco di Gianluca Santoni (in cinquina per il Miglior Esordio alla Regia ai 70° David di Donatello); La Gita di Miroslav Terzić (60° Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary 2026).

Attualmente sono in produzione e sviluppo: Balcanica di Nicola Sorcinelli, Non sei divertente di Gianluca Santoni, Parlami di Mara Fondacaro, Chi dice e chi tace di Marcella Libonati e Prendete e Bevetene Tutti di Stefano Sardo.

Nicola Sorcinelli (fonte: Wilson Santinelli)

Creata nel 2009, Wildside ha prodotto film premiati con talenti quali Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio e Saverio Costanzo, partecipando ai più importanti festival del settore in Europa (Cannes, Venezia, Berlino). Wildside è parte di Fremantle, tra i più grandi creatori, produttori e distributori di prodotti televisivi al mondo.

La società ha prodotto anche molte commedie di successo, tra cui la vincitrice agli European Film Award 2014 per la Miglior Commedia “La mafia uccide solo d’estate” di Pif e il film italiano più visto del 2018 “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani con la coppia comica formata da Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Nel 2022 ha prodotto il film vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes e del David di Donatello per il Miglior Film “Le otto montagne” di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Nel 2023 ha prodotto il film più visto dell’anno, campione d’incassi e successo di critica e pubblico, “C’è ancora domani”, debutto alla regia di Paola Cortellesi. Nel 2024 ha coprodotto il film “Un mondo a parte” di Riccardo Milani, “Finalmente L’Alba” di Saverio Costanzo e “Limonov”di Kirill Serebrennikov. Nel 2025, tra gli altri, anche “La Città Proibita” di Gabriele Mainetti, “Una Famiglia Sottosopra” di Alessandro Genovesi, “Paternal Leave”, esordio alla regia di Alissa Jung e vincitore del Premio AG Kino-Gilde – Cinema Vision 14plus al Festival di Berlino, “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica, vincitore del premio come Miglior Attrice alla Festa del Cinema di Roma e “Antartica – Quasi una fiaba” di Lucia Calamaro, esordio alla regia della drammaturga di fama internazionale, presentato al Bif&st di Bari.

Wildside si afferma anche nel panorama delle serie tv producendo per HBO “The Young Pope” e “The New Pope” del Premio Oscar Paolo Sorrentino; “L’amica Geniale” di Saverio Costanzo, tratto dalla tetralogia di Elena Ferrante; il debutto televisivo dello scrittore Niccolò Ammaniti “Il Miracolo” che raccoglie un grande successo di pubblico e critica; la prima e la seconda stagione de “La mafia uccide solo d’estate”; la prima serie tv scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese, “I Topi”; la serie di Luca Guadagnino “We Are Who We Are”; “Anna” di Niccolò Ammaniti e la vincitrice del Berlinale Series Award 2023, nominata ai Critics Choice, “The Good Mothers” diretta da Elisa Amoruso e Julian Jarrold. Tra le ultime serie prodotte: “Piedone – Uno sbirro a Napoli”, creata da Peppe Fiore e diretta da Alessio Maria Federici, "Prima di Noi”, tratta dal romanzo omonimo di Giorgio Fontana e diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella e “Fuori menù - Una brigata dietro le sbarre”, diretta da Fabio Paladini e Niccolò Falsetti. Sonia Rovai è l’amministratore delegato della società.















