Venezia 83: Se venisse anche l'inferno, il film di Samuele Rossi, sarà Evento Speciale alle Giornate degli Autori

Pubblicazione: 22 luglio alle 15:48

Ci siamo. Il conto alla rovescia per l'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è appena cominciato, e prima di scoprire quali titoli concorreranno per aggiudicarsi l'ambito Leone d'Oro, è stata svelata la selezione ufficiale della ventitreesima edizione delle Giornate degli Autori, la sezione parallela alla mostra dedicata alla scoperta di nuovi talenti e voci emergenti del panorama cinematografico contemporaneo.

Se venisse anche l'Inferno (Echivisivi)

, il nuovo film di, è stato selezionato come, la sezione indipendente e autonoma della

Ambientato sulle Alpi nell'inverno del 1944, il film racconta la storia di Gio, un giovane partigiano di vent'anni che, dopo un violento rastrellamento che spazza via la sua brigata, resta solo a presidiare un rifugio di montagna. In attesa della ripresa dei combattimenti a primavera, il ragazzo attraversa la tragedia della guerra con un unico obiettivo: sopravvivere. E resistere.

Se venisse anche l'Inferno (Echivisivi)

Girato in tre sessioni diverse, lungo cinque mesi e in ordine cronologico, tra Valle d'Aosta, Emilia-Romagna e Toscana, il film ha rappresentato una vera sfida tecnica e creativa. Nel cast, guidato danel ruolo di Gio, figurano inoltree, per la prima volta sullo schermo,(ex voce dei Modena City Ramblers).

Scritto da Samuele Rossi insieme a Lorenzo Bagnatori, il film è girato in piani sequenza e long take, con un dispositivo mobile stabilizzato e nel formato 4:3 che ne accentua la dimensione claustrofobica: una scelta stilistica che segna il ritorno del regista alla finzione dopo cinque anni dedicati al racconto documentario, in continuità con una ricerca che negli anni ha attraversato entrambi i registri.

“Siamo grati e orgogliosi, ma soprattutto pronti. Venezia è un sogno. E portiamo là un tema attualissimo. Parlare di Resistenza, non solo nella sua accezione storica, ma nella sua dimensione umana e sociale, mi sembrava l'unica cosa importante da fare nel nostro presente. Mi sembra vi risuonino le tante resistenze contemporanee, qua e nel mondo, di fronte a violenze e fascismi che speravamo di aver consegnato una volta per tutte al passato. Sentivo fosse tremendamente urgente. Per questo era necessaria una veste produttiva snella e risoluta, che permettesse di realizzare il film subito, in aperta controtendenza con le difficoltà attuali del nostro settore. Il film è una risposta anche a questo.”

Se venisse anche l'Inferno (Echivisivi)

Se venisse anche l'inferno è il primo film di finzione prodotto da Echivisivi e segue il successo di Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, candidato nel 2025 ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento.

È prodotto da Samuele Rossi, Giuseppe Cassaro, Emanuele Nespeca e Gianluca Guzzo ed è una produzione Echivisivi con Solaria Film e MYmovies, con il contributo della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, realizzato con il contributo del PR FESR Toscana 2021–2027 – Bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2024, messo a disposizione dalla Regione Toscana, con la collaborazione della Toscana Film Commission, con il sostegno di BCC Valdostana e la collaborazione di Lo Conte Edile Costruzioni.

Il film è distribuito in tutto il mondo da K+, società con oltre vent'anni di esperienza nella distribuzione internazionale.