Venezia 83: il leone d’oro e la lista di tutti i vincitori della Mostra
Il leone d’oro e tutti i vincitori dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
L’83esima Mostra del cinema di Venezia è giunta alla sua conclusione con la consueta cerimonia di chiusura. A condurre la serata sono stati l’attore Nicolas Mapuas e l’attrice e regista Greta Scarano. Nel corso della serata sono stati annunciati i film della sezione in concorso vincitori delle varie categorie della mostra, tra cui il prestigioso Leone D’Oro.
I vincitori in concorso
Leone d’oro al miglior film: Woman Unknown
Leone d’argento (Gran Premio della giuria): Possible Love
Leone d’argento (Premio speciale per la regia): Ilya Khrzhanovsky (DAU)
Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: John Malkovich (Wild Horse Nine)
Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Mathilde Arcel (Woman Unknown)
Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Stéphan Brizé, Coralie Amédeo, Olivier Gorce (Un bon petit soldat)
Premio speciale della giuria: NAZA
Premio Marcello Mastroianni: Maolu Khebizi (A Place to Heal)