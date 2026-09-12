Venezia 83: il leone d’oro e la lista di tutti i vincitori della Mostra

Pubblicazione: 12 settembre alle 20:54

L’83esima Mostra del cinema di Venezia è giunta alla sua conclusione con la consueta cerimonia di chiusura. A condurre la serata sono stati l’attore Nicolas Mapuas e l’attrice e regista Greta Scarano. Nel corso della serata sono stati annunciati i film della sezione in concorso vincitori delle varie categorie della mostra, tra cui il prestigioso Leone D’Oro.

I vincitori in concorso

Leone d’oro al miglior film: Woman Unknown

Leone d’argento (Gran Premio della giuria): Possible Love

Leone d’argento (Premio speciale per la regia): Ilya Khrzhanovsky (DAU)

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: John Malkovich (Wild Horse Nine)

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Mathilde Arcel (Woman Unknown)

Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Stéphan Brizé, Coralie Amédeo, Olivier Gorce (Un bon petit soldat)

Premio speciale della giuria: NAZA

Premio Marcello Mastroianni: Maolu Khebizi (A Place to Heal)

Ad decretare i film vincenti sono stati i membri della giuria del festival di quest’anno, guidati dallaDa nomi inattesi e conferme, ecco