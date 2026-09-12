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FILM

Venezia 83: il leone d’oro e la lista di tutti i vincitori della Mostra

Il leone d’oro e tutti i vincitori dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

di Camilla Virgili
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Festival di Venezia
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L’83esima Mostra del cinema di Venezia è giunta alla sua conclusione con la consueta cerimonia di chiusura. A condurre la serata sono stati l’attore Nicolas Mapuas e l’attrice e regista Greta Scarano. Nel corso della serata sono stati annunciati i film della sezione in concorso vincitori delle varie categorie della mostra, tra cui il prestigioso Leone D’Oro.

Ad decretare i film vincenti sono stati i membri della giuria del festival di quest’anno, guidati dalla presidente di giuria Maggie Gyllenhall. Da nomi inattesi e conferme, ecco i vincitori dell’83 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

I vincitori in concorso

  • Leone d’oro al miglior film: Woman Unknown

  • Leone d’argento (Gran Premio della giuria): Possible Love

  • Leone d’argento (Premio speciale per la regia): Ilya Khrzhanovsky (DAU)

  • Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: John Malkovich (Wild Horse Nine)

  • Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Mathilde Arcel (Woman Unknown)

  • Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Stéphan Brizé, Coralie Amédeo, Olivier Gorce (Un bon petit soldat)

  • Premio speciale della giuria: NAZA

  • Premio Marcello Mastroianni: Maolu Khebizi (A Place to Heal)

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