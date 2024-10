Venom, Tom Hardy pronto a dire addio al personaggio: "Ma combatterei Spider-Man in un film"

Pubblicazione: 20 ottobre alle 12:05

Venom: The Last Dance segnerà la conclusione della trilogia Sony interpretata da Tom Hardy, almeno per ora.

Oggi sono ufficialmente sette anni. Ho amato incredibilmente interpretare Eddie e Venom. È stata una delle cose più belle che abbia mai fatto nella mia vita, quindi sarà triste dirgli addio.

Intervenendo al New York Comic Con, l'attore ha confermato di essere pronto a dire addio al personaggio:

Mi piacerebbe combattere Spider-Man. Mi piacerebbe combatterlo proprio ora. In un film, al 100%. Non direi mai di no.

Tuttavia, non è da escludere che Hardy torni a interpretare il personaggio, soprattutto se dovesse esserci l'opportunità che combatta Spider-Man:

Durante il panel, la sceneggiatrice e regista Kelly Marcel ha spiegato che il terzo film della saga introdurrà il personaggio di Knull, e che sarà solo l'inizio di questa storia:

È solo un'introduzione per Knull. Ovviamente è un personaggio immenso, quindi non potremmo esaurirlo in un solo film. È solo un assaggio di Knull: lo incontrerete e, beh... chissà cosa gli riserverà il futuro. La storia di Venom ed Eddie si conclude, ma ci sono molte storie di simbionti nel canone. Quindi ci sono molte direzioni che potremmo prendere, e potrebbero esserci già delle easter egg sulla direzione che potrebbe prendere il nostro viaggio.

Quindi, non è da escludere che il franchise si concluda con il terzo film, anche se non dovesse tornare Venom o Tom Hardy. Dopotutto i primi due film sono costati relativamente poco e hanno rappresentato dei grandi successi al botteghino - e questo terzo film dovrebbe replicare il successo.