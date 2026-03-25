Videocassette maledette e culti misteriosi: Archive 81 è il gioiello "lovecraftiano" che merita la tua attenzione

Pubblicazione: 25 marzo alle 12:02

Quattro anni dopo il suo debutto su Netflix, Archive 81 continua a essere una di quelle perle rare che il catalogo della piattaforma custodisce gelosamente, lontano dai riflettori delle mega-produzioni. Eppure, questa serie in otto episodi merita assolutamente un posto nella watchlist di chiunque apprezzi il thriller psicologico contaminato da elementi horror e fantascienza.



Rilasciata nel 2022, Archive 81 rappresenta un esperimento narrativo coraggioso che fonde il linguaggio del found footage con la struttura del mystery soprannaturale e crea un'esperienza visiva che resta impressa. La serie ha ottenuto un rispettabile 87% su Rotten Tomatoes, segno che la critica ha saputo riconoscerne il valore, anche se il pubblico di massa sembra averla lasciata scivolare via nel flusso infinito di contenuti streaming.



La trama si sviluppa su due linee temporali parallele, una scelta narrativa che negli ultimi anni è diventata quasi un marchio di fabbrica delle serie più ambiziose. Da una parte abbiamo Dan Turner, interpretato da Mamoudou Athie, un archivista cinematografico che nel presente riceve l'incarico di restaurare una collezione di videocassette di origine misteriosa. Dall'altra, nel 1994, c'è Melody Pendras, una documentarista interpretata da Dina Shihabi che sta indagando su un pericoloso culto.

Archive 81 - Netflix

Il ponte tra questi due mondi separati da quasi trent'anni è proprio quella collezione di videotape. Mentre Dan lavora al restauro delle immagini deteriorate, ricostruisce gradualmente il lavoro investigativo di Melody, scoprendo che al centro della vicenda c'è il Visser, un palazzo di appartamenti a New York City andato distrutto in un incendio nel 1994. I residenti di quell'edificio sono misteriosamente scomparsi e le risposte sembrano sepolte in quelle registrazioni sgranate.



Quello che rende Archive 81 particolarmente efficace è la sua capacità di sfruttare l'estetica vintage del found footage senza scadere nei cliché del genere. Le immagini delle videocassette, con la loro grana analogica e i disturbi visivi, non sono solo un espediente stilistico ma diventano parte integrante della narrazione, creando un'atmosfera di inquietudine crescente. Chi ha amato film come The Blair Witch Project o serie come The Haunting of Hill House troverà qui echi familiari, rielaborati però in una formula originale.



La serie è stata definita da molti critici come "lovecraftiana", un'etichetta che calza a pennello considerando i temi affrontati: connessioni cosmiche, minacce ultraterrene, conoscenze proibite che sfidano la comprensione razionale. Non è un caso che dietro al progetto ci sia James Wan, il maestro dell'horror contemporaneo che ha creato l'universo di The Conjuring. La sua influenza si percepisce nella costruzione dell'atmosfera e nella gestione del tension building.

Archive 81 - Netflix

Archive 81 nasce dall'adattamento di un podcast horror omonimo che aveva già conquistato un pubblico di appassionati del genere. Il passaggio dal formato audio a quello televisivo ha preservato l'essenza claustrofobica e ossessiva della storia originale, espandendola visivamente in modo convincente.



Il Los Angeles Times l'ha descritta come "un dramma avvincente a costruzione lenta, più intelligente del solito festival di spettri", mentre il Daily Beast l'ha incoronata come "la prima serie horror degna di binge-watching del 2022". Recensioni che sottolineano due aspetti fondamentali: la serie richiede pazienza, ma la ricompensa vale l'attesa.



Perché, va detto chiaramente, Archive 81 non è una serie dall'azione frenetica. Si prende il suo tempo per costruire il mistero, stratificando indizi e suggestioni episodio dopo episodio. Alcuni critici hanno notato una certa lentezza in alcuni passaggi e una complessità che può risultare occasionalmente confusionaria. Sono difetti reali, ma che non intaccano in modo significativo la qualità complessiva del prodotto. Con episodi della durata variabile tra i 45 e i 57 minuti, l'intera serie può essere completata in un weekend di visione concentrata. È il formato ideale per chi cerca un'immersione totale in un'atmosfera senza dover investire settimane di appuntamenti settimanali.

Archive 81 - Netflix

La serie funziona meglio se ci si concede il tempo di lasciarsi trasportare nel suo universo visivo peculiare, accettando il ritmo deliberatamente calibrato. Chi cerca gratificazioni immediate o soluzioni rapide potrebbe sentirsi frustrato, ma chi ha la pazienza di seguire il filo rosso che collega Dan e Melody attraverso il tempo verrà ricompensato con un finale che chiude alcuni cerchi e ne apre altri, lasciando quella sensazione di inquietudine persistente che è il marchio delle migliori storie horror.