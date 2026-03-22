Virgin River: ecco perché la serie tv tratta dai romanzi di Robyn Carr ha raggiunto la vetta della top 10 di Netflix

Pubblicazione: 22 marzo alle 08:45

Ci sono storie che arrivano al momento giusto, quando ne abbiamo più bisogno. Virgin River è una di quelle. Approdata su Netflix il 6 dicembre 2019, questa serie romantica ha saputo conquistare un pubblico vasto e trasversale, offrendo quello che in tanti cercavano: una pausa dal caos quotidiano, un rifugio emotivo dove le relazioni umane contano più di ogni altra cosa. Ora, la serie è in top 10 le serie tv più viste su Netflix Italia, quindi cercheremo di scoprirne i motivi.



La serie si ispira alla fortunata collana di romanzi bestseller di Robyn Carr, che in Italia ha visto la pubblicazione del primo volume con il titolo "La Strada per Virgin River" per Harper Collins. Un progetto editoriale che ha aspettato dodici anni prima di trasformarsi in una produzione televisiva, ma che alla fine ha trovato la sua forma perfetta nel formato seriale.



Al centro della narrazione c'è Melinda Monroe, un'infermiera che decide di rispondere a un annuncio di lavoro per trasferirsi nella remota cittadina californiana di Virgin River. Melinda porta con sé un passato doloroso, ferite che spera di poter guarire in un luogo nuovo, lontano da tutto e da tutti. La promessa di una seconda possibilità, di un nuovo inizio in una comunità piccola e accogliente dove poter ricominciare da zero.

Una scena di Virgin River, fonte: Netflix





Ma come spesso accade nella vita reale, ripartire non è mai semplice come sembra sulla carta. Virgin River si rivela un luogo complesso, abitato da persone con le loro storie, i loro segreti, le loro fragilità. Per poter davvero prendersi cura dei suoi pazienti, Melinda dovrà prima affrontare se stessa, confrontarsi con quello che ha lasciato alle spalle e trovare il coraggio di aprirsi di nuovo agli altri. Tra i personaggi che incontrerà c'è Jack Sheridan, interpretato dall'attore neozelandese Martin Henderson. Jack è un ex comandante dei marine che gestisce l'unico bar del paese e conosce ogni sentiero dei boschi circostanti. Un uomo affascinante ma segnato, come molti in questa cittadina.



Nel cast figura anche Tim Matheson nei panni di Doc, il medico scontroso della cittadina che inizialmente non vede di buon occhio l'arrivo di Melinda. Un personaggio apparentemente burbero che nasconde una profonda umanità. Accanto a lui Annette O'Toole interpreta Hope, mentre Benjamin Hollingsworth veste i panni di Brady, Jenny Cooper quelli di Joey Barnes, sorella di Melinda, Grayson Maxwell Gurnsey è Ricky, Lauren Hammersley interpreta Charmaine e Chase Petriw è Christopher.

Virgin River appartiene a quel filone di serie tv che non passa mai di moda, quello che tocca le corde del cuore senza vergogna o cinismo. In un panorama televisivo spesso dominato da thriller oscuri, distopie violente e drammi estremi, questa produzione Netflix ha scelto la strada di raccontare la complessità delle relazioni umane, la difficoltà di perdonare e perdonarsi, il coraggio necessario per amare di nuovo dopo essere stati feriti.