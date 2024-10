Visione, Paul Bettany sulla serie spin-off di Wandavision in uscita nel 2026: "Qualcosa bolle in pentola"

Pubblicazione: 28 ottobre alle 17:00

Alla premiere di Los Angeles del suo ultimo film, Here - di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Robin Wright - Paul Bettany è tornato ad aggiornare sulla serie tv spin-off Disney+ dedicata a Visione.

Il progetto, sviluppato da Terry Matalas (Star Trek: Picard ), dovrebbe riprendere esattamente da dove avevamo rimasti con il finale di Wandavision, con un Visione ricostruito in laboratorio in fuga, ma con i ricordi del vecchio sé riottenuti grazie a Wanda.

Qualcosa bolla in pentola e sono davvero emozionato al riguardo ma non posso rivelare di più, anche perché, chi fa la spia… *

Bettany ha rivelato che le riprese per la serie dovrebbero iniziare il prossimo anno, ma è stato ben attento a non rivelare nulla sulla trama:

*L’attore qui in lingua originale ricorre al modo di dire “” in lingua originale, un modo di dire che significa, parafrasando, che chi fa la spia riguardo il crimine di qualcun altro, prima o poi farà una brutta fine e verrà punito dal diretto interessato. Bettany ha utilizzato così spesso questo modo di dire in fase promozionale per progetti del calibro di Avengers e Star Wars (Han Solo) per impedire a se stesso e ai colleghi di spoilerare segreti sulla trama dei film, tanto da vantare una compilation su Youtube che raccoglie tutti questi momenti:

Intervistato anche riguardo ad Agatha All Along (anche questa serie spin-off sull’universo di WandaVision), l’attore ha espresso il suo entusiasmo verso il progetto:

La adoro! La adoro e sono davvero orgoglioso di Jac Schaeffer e ho intenzione di rivederla ancora e ancora, c’e molto materiale che mi devo studiare in vista della mia serie.

Gli ultimi due episodi di Agatha All Along saranno in streaming questo giovedì su Disney+. Gli episodi saranno proposti in anteprima esclusiva di qualche ora al Lucca Comics & Games.