Vivi la Notte degli Oscar con la redazione di BadTaste, in diretta su YouTube (presenti anche ScreenWorld e Cinemaserietv)

Pubblicazione: 14 marzo alle 13:54

L'evento più atteso dell'anno cinematografico è alle porte e noi della redazione di BadTaste, accompagnata da quelle di ScreenWorld e Cinemaserietv, ci prepariamo a trasformarlo in un'esperienza collettiva senza precedenti. La 98ª edizione dei Premi Oscar non sarà solo una cerimonia da guardare passivamente sul divano: sarà una maratona condivisa, commentata e vissuta insieme, che unisce la magia della sala cinematografica con la libertà dello streaming digitale.



A partire dalle 22:15, prenderà il via la diretta streaming sui canali YouTube della redazione (su Twitch per i ragazzi di ScreenWorld), con un programma strutturato per non perdere nemmeno un secondo dell'azione. Dalla prima apparizione sul red carpet fino alla consegna dell'ultima statuetta, ogni momento sarà analizzato, commentato e celebrato con il contributo di ospiti speciali e l'interazione diretta con il pubblico da casa.

Ricordiamo che grazie al supporto di Notorious Pictures, alcuni potranno seguire con noi fisicamente la diretta alle ore 22:00 presso il Notorious Cinemas, all'interno del Merlata Bloom di Milano. Un'occasione unica per chi vorrà immergersi completamente nell'atmosfera della notte più stellata di Hollywood, commentando i vincitori sul grande schermo in compagnia di altri appassionati.





La serata si articola in due fasi distinte. Dalle 22:15 fino a mezzanotte, la trasmissione arriverà direttamente dal palco del cinema milanese, portando gli spettatori digitali dentro l'atmosfera dell'evento dal vivo, con il pubblico in sala che reagisce in tempo reale. Da mezzanotte in poi, il testimone passerà esclusivamente ai canali digitali: la diretta continuerà senza sosta su YouTube e Twitch, dove i redattori accompagneranno gli spettatori fino alla fine della cerimonia con approfondimenti tecnici, analisi delle categorie più controverse e i tradizionali pronostici dell'ultimo minuto.



La formula ibrida permette di scegliere la modalità di fruizione più adatta alle proprie esigenze. L'emozione collettiva della sala cinematografica per chi cerca un'esperienza immersiva, o la comodità dello schermo di casa per chi preferisce commentare in diretta attraverso chat e social network. In entrambi i casi, l'obiettivo è lo stesso: trasformare la visione degli Oscar in un momento di condivisione autentica, dove la passione per il cinema diventa il collante di una comunità.



E per chi teme che il sonno possa avere la meglio durante le ore più tarde della notte, c'è una soluzione. L'intera copertura sarà disponibile in differita su entrambe le piattaforme, permettendo di recuperare i momenti migliori della serata in qualsiasi momento. Dalle discussioni sui look più audaci del red carpet alle reazioni a caldo per le vittorie più sorprendenti, nulla andrà perduto. Preparate il caffè, i popcorn e mettetevi comodi: la grande notte del cinema sta per iniziare, e questa volta non sarete soli davanti allo schermo.