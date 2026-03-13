Vladimir su Netflix: la serie con Rachel Weisz domina le classifiche, trama e cast del nuovo successo del 2026

Pubblicazione: 13 marzo alle 18:56

Dal 5 marzo 2026 Netflix propone al suo pubblico una delle produzioni più provocatorie e stratificate della stagione: Vladimir, miniserie in otto episodi tratta dall'omonimo romanzo di Julia May Jonas pubblicato nel 2022. Disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, lo show mescola dramma psicologico, venature thriller e dark comedy in un cocktail narrativo che non lascia indifferenti. Al centro della scena, una Rachel Weisz in stato di grazia che interpreta una professoressa universitaria senza nome.



La storia ruota attorno a una docente di mezza età, brillante ma in crisi, che si trova a fare i conti con una doppia tempesta. Da un lato, il marito – anche lui insegnante, interpretato da John Slattery – viene travolto da uno scandalo sessuale che coinvolge diverse sue ex studentesse. Dall'altro, l'arrivo nel campus di un nuovo collega, il giovane e affascinante Vladimir Vladinski (Leo Woodall, volto ormai iconico dopo One Day e The White Lotus 2), innesca nella protagonista un'ossessione erotica crescente che la spinge ai margini della ragione.



La serie si dipana attraverso il punto di vista esclusivo della protagonista, che parla direttamente al pubblico, trascinandolo dentro la sua testa. È lei a decidere cosa mostrare, cosa nascondere, cosa immaginare. Perché molte delle scene che vediamo non sono realtà oggettiva, ma il prodotto della sua mente febbrile: fantasie sessuali, proiezioni, desideri inconfessabili. Vladimir, con la sua gentilezza enigmatica, diventa lo schermo su cui lei proietta tutto ciò che ha perso: rilevanza, desiderabilità, identità. Non ha pubblicato un libro da quindici anni, la sua posizione accademica è compromessa, persino la figlia adolescente sembra guardarla con distacco. Desiderare Vladimir – a costo di perdere tutto – diventa l'unico modo per tornare a esistere.

Una scena di Vladimir, fonte: Netflix





Ma c'è un dettaglio che sfugge alla maggior parte degli spettatori, almeno al primo sguardo. Nel corso degli otto episodi, il personaggio di Rachel Weisz non viene mai chiamato per nome. Mai. Quando qualcuno si rivolge a lei, usa formule generiche: "Ehi, aspetta", "Scusa", espressioni che aggirano elegantemente l'uso di un nome proprio. Nessun collega, nessun familiare pronuncia mai quella parola che definirebbe la sua identità. Non è un errore di sceneggiatura, non è una svista. È una scelta narrativa precisa, radicata già nel romanzo originale.



Eppure, un piccolo indizio esiste. Nei titoli di coda relativi al doppiaggio internazionale, quando si fa riferimento al personaggio interpretato da Rachel Weisz, compare una semplice lettera: M. Nient'altro. Questa iniziale ha scatenato speculazioni tra i fan: Michelle, Megan, Marjorie, Molly. Ipotesi che circolano nei forum e sui social, ma che non hanno mai ricevuto conferma ufficiale. La M resta sospesa, un enigma irrisolto, forse volutamente.

I protagonisti di Vladimir, fonte: Netflix





Perché Vladimir, in fondo, non è una serie che cerca di dare risposte. È uno show che esplora il territorio scivoloso del desiderio femminile oltre una certa età, l'invisibilità sociale delle donne che invecchiano, la battaglia interiore per riconquistare un posto nel mondo. È un'indagine spietata e vulnerabile insieme, che usa il linguaggio della commedia nera per raccontare una tragedia intima. Rachel Weisz, premio Oscar per The Constant Gardener, restituisce una performance stratificata, capace di oscillare tra fragilità e spietatezza, autoironia e disperazione.

La serie ha raggiunto brevemente la top 10 delle serie tv più viste su Netflix nel 2026, sintomo del fatto che è una storia che sa parlare al pubblico e che si merita di essere vista. Ma che solleva anche domande scomode: fino a che punto possiamo giudicare una donna che cerca disperatamente di riappropriarsi del proprio desiderio in un mondo che glielo nega? Cosa succede quando l'invisibilità sociale si trasforma in furia erotica? E soprattutto: chi è davvero questa donna senza nome? Forse la risposta non esiste. Forse il suo nome non conta, perché potrebbe essere chiunque. Potrebbe essere quella parte di noi – uomini e donne – che abbiamo imparato a nascondere, a censurare, a non nominare.