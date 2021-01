ha rinnovato il suo contratto come presidente della DC Films fino a tutto il 2023: proseguirà quindi nel suo ruolo di supervisione di tutti i film e serie tratti dai fumetti della DC Comics in arrivo al cinema e sulla piattaforma streaming HBO Max. Continuerà a fare riferimento diretto a Toby Emmerich, chairman di Warner Bros. Pictures Group.

Hamada ha iniziato la sua carriera alla TriStar, diventando poi vice presidente di produzione alla Columbia Pictures. Successivamente ha lavorato per dieci anni alla New Line Cinema, dove ha sviluppato film di successo come Final Destination, il franchise di The Conjuring e IT. Si è unito alla DC Films nel 2018, l’anno in cui è uscito sul grande schermo Aquaman, che ha raccolto 1.4 miliardi di dollari in tutto il mondo, supervisionando l’anno successivo la produzione e distribuzione di Shazam! (New Line Cinema) e Joker (Leone d’Oro a Venezia). A febbraio del 2020 è toccato a Birds of Prey, seguito alla fine dell’anno da Wonder Woman 1984, attualmente disponibile nei cinema e su HBO Max. I prossimi film DC sono The Suicide Squad (in uscita quest’estate), The Batman, Aquaman 2, The Flash, Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, Batgirl, Wonder Woman 3 e altri film.

Il ruolo di Hamada a capo della DC Films è stato visto da molti come un primo passo verso una supervisione più diretta dell’universo cinematografico DC. La strategia da lui promossa è diversa da quella dei Marvel Studios, ed è orientata verso un “multiverso” in cui convivono film cupi come Joker e più per ragazzi come Shazam!, e addirittura più versioni diverse degli stessi personaggi.

“Walter non è solo appassionato delle storie e del canone DC, è anche un dirigente di grande talento che vuole investire il tempo e la cura necessari a creare film di queste dimensioni,” ha commentato ufficialmente Emmerich. “Con Walter alla supervisione dei nostri film DC per il cinema e HBO Max, siamo entusiasti delle prossime storie che lui e il suo team porteranno sullo schermo, lavorando con nuovi talenti affermati con l’obiettivo di ampliare la portata e la diversità dell’Universo cinematografico DC”.