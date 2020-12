Le reazioni di importanti talent di Hollywood alla notizia che la Warner Bros lancerà su HBO Max tutto il listino del 2021 in contemporanea con l’uscita in sala si stanno moltiplicando: oggi è il turno di, ma anche di, che si sono accodati alle parole al vetriolo di Denis Villeneuve

Apatow ha diretto Il re di Staten Island, uno dei primi film a uscire direttamente in digitale a giugno, quando i cinema erano chiusi. Il regista ha spiegato a Variety di aver preso questa decisione insieme alla Universal, una concertazione che nel caso della Warner Bros. non c’è stata:

Nel nostro caso, c’è stata una conversazione molto rispettosa nella quale abbiamo riflettuto su come fa uscire il film. […] La decisione della Warner Bros. mi ha fatto apprezzare il fatto che lavoro per la Universal. È sconvolgente che una major abbia preso una simile decisione sul proprio listino senza parlarne con nessuno. È il tipo di mancanza di rispetto di cui si sente parlare ogni tanto quando si legge la storia dello show business. Ma farlo con letteralmente ogni singola persona con cui lavori è in qualche modo sconvolgente.

[…] Inoltre questo approccio crea un incubo finanziario, perché la maggior parte delle persone riceve delle partecipazioni sugli incassi. Ciò che ottengono dopo anni di lavoro è basato sul successo dei propri film. Che succede se i film escono direttamente in streaming? Come calcoleranno quanti soldi pagare ai talent? Non è nemmeno chiaro se queste cose siano regolate dai contratti siglati, oppure se loro possono davvero fare quello che vogliono.