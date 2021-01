We Can Be Heroes

In mezzo ai vari, lo “sleeper hit” del panorama streaming di queste anomale feste pandemiche è stato il film per famiglie diretto da Robert Rodriguez, il sequel di Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D, pellicola d’avventura arrivata al cinema nel 2005.

Diffuso in streaming su Netflix il 25 dicembre, il lungometraggio si appresta a diventare il miglior debutto di sempre per una pellicola di carattere festivo fra quelle proposte dal colosso dello streaming: le proiezioni sulle quattro settimane parlano di 44 milioni di visualizzazioni. Proprio per questo, l’azienda di Los Gatos ha annunciato un nuovo capitolo di We Can Be Heroes che verrà nuovamente scritto e diretto da Robert Rodriguez.

Durante il press day virtuale del film organizzato da Netflix prima del debutto online del film, avvenuto il 25 dicembre, potuto intervistare il filmmaker texanoe le due giovanissime interpreti del film, YaYa Gosselin e Vivien Lyra Blair appunto. Nel faccia a faccia su Zoom, abbiamo chiesto a Robert Rodriguez se la decisione di dedicarsi a una pellicola più leggera come We Can Be Heroes dopo un progetto colossale come Alita sia stata presa come espediente “defatigante”per così dire. Con le piccole e preparatissime protagoniste si è parlato, fra le altre cose, della spettacolare “area svago” che la produzione aveva allestito per il team di giovanissimi supereroi.

We Can Be Heroes, la sinossi ufficiale del film di Robert Rodriguez:

Invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, spingendo i loro figli a unire le forze e imparare a collaborare, nel tentativo di salvare i loro genitori e tutto il pianeta.

La pellicola è disponibile in streaming su Netflix dallo scorso 25 dicembre. Cosa Ne pensate? Ditecelo nei commenti!