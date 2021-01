We Can Be Heroes

Robert Rodriguez ha postato, su Instagram , un video dal backstage di We Can Be Heroes, il sequel di Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D, pellicola d’avventura arrivata al cinema nel 2005. Nel breve filmato, che trovate qua sotto, potete vedere la prima sessione di stunt fatti dalla piccola Vivien Lyra Blair (vista anche in Bird Box, sempre su Netflix, di fianco a Sandra Bullock).

Eccolo a seguire:

Durante il press day virtuale del film organizzato da Netflix prima del debutto online del film, avvenuto il 25 dicembre, potuto intervistare il filmmaker texano e le due giovanissime interpreti del film, YaYa Gosselin e Vivien Lyra Blair appunto. Nel faccia a faccia su Zoom, abbiamo chiesto a Robert Rodriguez se la decisione di dedicarsi a una pellicola più leggera come We Can Be Heroes dopo un progetto colossale come Alita sia stata presa come espediente “defatigante”per così dire. Con le piccole e preparatissime protagoniste si è parlato, fra le altre cose, della spettacolare “area svago” che la produzione aveva allestito per il team di giovanissimi supereroi.

Trovate le due videointerviste qua sotto:

We Can Be Heroes, la sinossi ufficiale del film di Robert Rodriguez:

Invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, spingendo i loro figli a unire le forze e imparare a collaborare, nel tentativo di salvare i loro genitori e tutto il pianeta.

La pellicola è disponibile in streaming su Netflix dallo scorso25 dicembre. Cosa ne pensate di questo video dal backstage di We Can Be Heroes diffuso su Instagram da Robert Rodriguez? Ditecelo nei commenti in calce a questo articolo!