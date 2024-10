Wicked, sorpresa ed entusiasmo nelle prime reazioni della stampa: "Uno spettacolo cinematografico"

Pubblicazione: 31 ottobre alle 00:15

Sale l'attesa per Wicked: le aspettative per l'adattamento del celebre musical diretto da Jon M. Chu sono molto alte, e oggi la Universal ha deciso di farle salire alle stelle togliendo l'embargo sui commenti social della stampa specializzata, che ha visto il film qualche tempo fa.

Le reazioni sembrano generalmente ricche di entusiasmo (anche se come sempre invitiamo ad aspettare recensioni più approfondite, che usciranno più in là), ed elogiano in particolare le protagoniste(per le quali si parla addirittura di nomination agli Oscar).

Ecco alcuni commenti!

Ho visto il film Wicked non una, non due, ma ben tre volte, e credetemi quando dico che è un vero e proprio trionfo, vi lascerà senza fiato. Tutto ciò che pensate di aver visto dai vostri iPhone non rende giustizia: Cynthia e Ariana sono davvero impeccabili.

Buone notizie. Abbiamo visto Wicked. Il finale è spettacolare. Ed è una sorpresa della stagione dei premi di ottobre, o meglio, novembre! Anche Ariana Grande lo è. Le sue possibilità di vincere l’Oscar e un aggiornamento della classifica per il Miglior Film nella nuova Contender Countdown #Oscars.

Ero ‘pessimista’ all’inizio, ma… WICKED è un capolavoro. Ariana Grande fa brillare Glinda: sfrutta ogni momento con entusiasmo, umorismo e movimenti di capelli. Jon M. Chu ha dato così tanta nuova vita alla storia che capisco perché sia stato necessario dividerlo in due parti! Vale assolutamente l’attesa di 20 anni.

Essendo fan de Il Mago di Oz e della musica di Wicked, ero scettica. Era davvero necessario fare due film e che fossero così lunghi? Cosa erano quelle clip? Non ero convinta. E mi sbagliavo! #WickedMovie è tutto ciò che il cinema dovrebbe essere. Le scenografie e la recitazione sono assolutamente the SHIZ.

#WickedMovie è uno spettacolo Oz-zissimo che esplode e incanta sul grande schermo. Una visione assolutamente mozzafiato. Le protagoniste Erivo e Grande danno il massimo. Anche se forse non convertirà molti scettici del musical, i fan del genere e i devoti di Oz (Wickhards?) lo adoreranno.

”#Wicked spacca, ragazzi. Galinda è il ruolo per cui Ariana Grande è nata. Perfettamente adatta e veramente esilarante, ruba la scena in ogni momento. Le voci celestiali di Cynthia Erivo le permettono di rendere Elphaba un personaggio tutto suo. Il team di artigiani messo insieme da Jon M. Chu ha aggiunto tocchi unici. Sono davvero entusiasta di vedere cosa faranno con la Parte 2.

Wicked è uno spettacolo cinematografico che si afferma come una delle migliori trasposizioni di un musical di Broadway sul grande schermo. Jon M. Chu cattura perfettamente la magia dello show di Broadway, aggiungendo alcuni tocchi unici al materiale originale. Ariana Grande e Cynthia Erivo danno il meglio di sé nei ruoli di Elphaba e Galinda. Anche Jonathan Bailey è fenomenale nel film. Wicked soddisfa pienamente le aspettative e spesso le supera. Oh, e c’è una scena che i fan del musical di Broadway adoreranno. Wicked è senza dubbio uno dei migliori film dell’anno.

Sono felice di confermare che Wicked è la migliore trasposizione cinematografica di un musical dai tempi di Chicago e Mamma Mia. Ariana Grande… è perfetta!? @hillibusterr ed io ci siamo continuamente afferrati il braccio per la gioia.