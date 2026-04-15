The Winds of Winter: la recente fuga di notizie illude tutti (ma arriva subito la smentita che gela i fan)

Pubblicazione: 15 aprile alle 14:24

The Winds of Winter torna a far parlare di sé, ma ancora una volta per un motivo che delude i fan. Negli ultimi giorni, una presunta fuga di notizie aveva riacceso le speranze: il libro sembrava finalmente vicino all’uscita dopo anni di attesa, ma l’entusiasmo è durato pochissimo. La smentita ufficiale della casa editrice di George R.R. Martin è infatti arrivata quasi subito, spegnendo ogni illusione e lasciando ancora una volta l'attesissimo sesto capitolo della saga avvolto nell’incertezza.

Spiegando nel dettaglio la faccenda, negli ultimi giorni sui social si è diffusa rapidamente una notizia che ha fatto il giro del web: secondo alcune fonti anonime,sarebbeper essere annunciato ufficialmente, con una possibile. Si parlava persino di un manoscritto consegnato e di una presentazione imminente, alimentando un’ondata di entusiasmo tra i fan.

Questa voce ha avuto grande risonanza proprio perché arriva dopo una lunga attesa, con l’ultimo libro della saga, pubblicato più di quindici anni fa, ha lasciato la storia incompleta, mentre la serie televisiva ha proseguito per conto suo. Per questo motivo, ogni possibile aggiornamento viene seguito con grande attenzione, anche quando le informazioni non sono verificate.

George R.R. Martin, fonte: YouTube

La risposta ufficiale è però arrivata in tempi rapidissimi. L’editore statunitense della celebre saga de Il Trono di Spade ha chiarito senza ambiguità che si trattava di informazioni false, smentendo completamente la presunta fuga di notizie. Una dichiarazione netta che ha immediatamente raffreddato l’entusiasmo e riportato la situazione alla realtà.

Lo stesso, negli ultimi aggiornamenti pubblici, ha confermato che, ma ha anche ammesso le. Tra impegni paralleli e momenti di scarsa ispirazione, il. L’autore ha ribadito più volte di voler completare personalmente la saga,

E proprio questo fatto è particolarmente importante: molti fan temono che la storia possa rimanere incompiuta, ma Martin ha dichiarato chiaramente di voler essere lui a scrivere la conclusione. Allo stesso tempo, ha riconosciuto di avere sempre avuto difficoltà con le scadenze, il che contribuisce ai continui ritardi del libro.

George R.R. Martin - Depositphotos

“Credo che se riuscissi a togliermi di mezzo alcune cose, potrei finire "The Winds of Winter" abbastanza presto. Mi è stato detto più volte che "The Winds of Winter" è la priorità, ma... non so. A volte non ne ho voglia. Avevo intenzione di far morire più persone. Non quelle che hanno ucciso nella serie TV. Loro hanno optato per un finale più lieto. Proprio in tal senso non vedo un lieto fine per Tyrion. Tutta la sua storia è stata tragica fin dall'inizio. Avevo intenzione di far morire Sansa, ma è stata così affascinante nella serie TV che forse la lascerò vivere.” - George R.R. Martin

Nel frattempo, l’universo narrativo continua a espandersi attraverso altri progetti legati a Game of Thrones, tra serie spin-off e nuove produzioni. Questo mantiene vivo l’interesse, ma ovviamente non può sostituire l’attesa per il libro originale, che rappresenta il cuore della storia per milioni di fan del franchise.

The Winds of Winter resta uno dei libri più attesi degli ultimi anni, ma anche uno dei più incerti. Le speranze dei fan continuano a riaccendersi a ogni voce, per poi spegnersi di fronte alla realtà. E finché non arriverà un annuncio ufficiale, ogni “leak” dovrà essere preso con grande cautela, quantomeno per evitare di rimanere ancora una volta tristemente delusi difronte all'amara verità.