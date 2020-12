Non ci sono più dubbi: la Warner Bros ha messo ufficialmente in cantiere un terzo film della saga di, coinvolgendo ancora una volta Patty Jenkins alla sceneggiatura e alla regia, con Gal Gadot nuovamente nei panni della supereroina Diana Prince.

Negli ultimi giorni la regista aveva espresso qualche dubbio sulla possibilità di lavorare nuovamente alla saga, visti i suoi numerosi impegni e il suo desiderio di dirigere film solamente per il grande schermo (Wonder Woman 1984 è uscito in contemporanea al cinema e su HBO Max negli Stati Uniti, ma per la Jenkins è stato un “caso limite”).

“Mentre i fan in tutto il mondo continuano ad apprezzare Diana Prince, guidando l’ottimo weekend d’esordio di Wonder Woman 1984, siamo entusiasti di poter continuare la sua storia con le nostre vere Wonder Women – Gal e Patty – che torneranno per concludere questa trilogia cinematografica progettata da tempo,” ha annunciato Toby Emmerich della Warner Bros.

“Wonder Woman 1984 ha infranto record e oltrepassato le nostre aspettative nelle prime 24 ore di disponibilità sulla piattaforma streaming, e l’interesse che stiamo vedendo indica che continuerà ben oltre il weekend,” ha aggiunto Andy Forssell, vice presidente esecutivo e general manager di WarnerMedia Direct-To-Consumer. “In questo periodo difficile, è stato bello dare alle famiglie l’opportunità di vedere questo esaltante film a casa, dove la visione al cinema non era disponibile”.

Vi ricordiamo che Wonder Woman 1984 uscirà in Italia non appena i cinema riapriranno, distribuito dalla Warner Bros.

Fonte: Variety