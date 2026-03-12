Young Sherlock: Guy Ritchie riscrive la storia dell'amatissimo detective, il cast loda la formula vincente

Pubblicazione: 12 marzo alle 08:00

Quando si pensa a Guy Ritchie e Sherlock Holmes, la mente corre inevitabilmente ai due film che hanno ridefinito il detective di Baker Street sul grande schermo: quelli con Robert Downey Jr. nei panni del celebre investigatore e Jude Law in quelli del fidato Watson. Eppure, la nuova serie Prime Video Young Sherlock, pur portando la firma del regista britannico, non appartiene letteralmente a quello stesso universo narrativo. Si tratta di una reinvenzione completa, spiritualmente connessa ma narrativamente autonoma, che esplora gli anni formativi del detective più famoso della letteratura.



Hero Fiennes Tiffin, che interpreta il giovane Sherlock, ha chiarito la questione durante un'intervista per la rubrica Debunking AI di Screen Rant. "Non fa letteralmente parte dello stesso mondo", ha spiegato l'attore, "ma naturalmente qualsiasi cosa legata a Sherlock che abbiamo visto in passato fa parte della nostra ispirazione. Tutti noi l'abbiamo guardata durante la preparazione". Un approccio che testimonia il rispetto per l'eredità cinematografica di Ritchie, pur costruendo qualcosa di nuovo e distintivo.



La serie segue Sherlock durante i suoi anni a Oxford, dove il giovane detective si trova invischiato in una complessa vicenda che coinvolge la principessa reale Gulun Shou'an, interpretata da Zine Tseng, già vista in 3 Body Problem. Quando alcuni preziosi rotoli scompaiono dalla biblioteca dell'università, tutti i sospetti convergono proprio su Sherlock, costretto a risolvere il mistero per scagionarsi e, nel contempo, scoprire alcuni segreti della misteriosa storia della principessa stessa.





Ma ciò che rende Young Sherlock particolarmente intrigante è la scelta narrativa di presentare Moriarty, interpretato da Dónal Finn, non come nemico giurato ma come amico del protagonista. Una deviazione significativa dal canone che aggiunge profondità emotiva e complessità alla storia delle origini del detective. Finn ha lodato senza riserve la visione creativa di Ritchie: "È una testimonianza di quanto sia geniale Guy Ritchie. L'idea del Mind Palace, o comunque funzioni il cervello di Sherlock, lui ha avuto l'opportunità di inventarla, e in questa serie ha anche provato a inventare un linguaggio visivo e creativo completamente diverso su come funziona la sua mente in questo momento della sua vita".



L'attore irlandese ha sottolineato come Ritchie dimostri una passione autentica per Sherlock Holmes come personaggio iconico britannico, abbastanza da tornare a esplorarlo in modi radicalmente differenti. "È davvero creativo da parte sua esplorarlo ora in due modi diversi", ha osservato Finn, riferendosi alla coesistenza delle sue interpretazioni cinematografiche e seriali del personaggio.



Per Hero Fiennes Tiffin, Young Sherlock rappresenta un'opportunità di rompere con la typecast che lo ha accompagnato dopo il successo della saga After, dove interpretava il tormentato Hardin Scott, e il piccolo ma memorabile ruolo di Tom Riddle nella saga di Harry Potter. Quando l'intelligenza artificiale ha suggerito che personaggi timidi, emotivamente fragili o socialmente impacciati sarebbero fuori dal suo range abituale di ruoli sicuri e carismatici, l'attore ha risposto con una riflessione matura sulla propria carriera.



"Mi piace l'idea di sperimentare aree diverse", ha dichiarato Fiennes Tiffin. "Capisco che il pubblico, e anche l'AI, possa fare assunzioni sulla mia carriera basandosi sui ruoli più visti, ma credo che tutti siano più forti in alcune cose e più deboli in altre. L'obiettivo è diventare un pacchetto completo, essere in grado di interpretare tutti i tipi di ruoli". L'attore ha poi aggiunto: "Sento di aver già toccato personaggi più vulnerabili. Non vuoi essere solo il tipico tipo macho unidimensionale. Voglio sempre fare qualcosa di diverso dall'ultima volta".



Un altro elemento distintivo della serie è rappresentato dalla principessa Gulun Shou'an, personaggio non tratto dalle pagine di Arthur Conan Doyle ma creato appositamente per questo adattamento. Zine Tseng porta sullo schermo una figura che è sia studiosa che combattente, un equilibrio che ha richiesto una preparazione fisica e tecnica complessa.



Quando l'AI ha ipotizzato che la sua preparazione consistesse in una combinazione di arti marziali ed etichetta di corte, Tseng ha risposto con ironia: "Mi piace questa risposta, la terrò in tasca come un fiore da offrire", prima di svelare la realtà ben più impegnativa. "Ho lavorato con il team di stunt di Guy Ritchie, che come tutti sappiamo ha uno stile molto specifico. Lui mescola tutto, usando più di una semplice struttura di arti marziali. Sicuramente non di periodo".



L'attrice ha dovuto allenarsi con diverse armi: "Anche se non è stato mostrato molto nella serie, dovevo essere in grado di padroneggiare tutti i tipi di armi", ha rivelato. Ma la parte più dura non riguardava la tecnica marziale: "La cosa più difficile di tutto è stato il sollevamento pesi, perché ho ossa da gallina. È dura sollevare quei pesi". Una confessione che restituisce umanità e autenticità a un processo di preparazione spesso idealizzato.



Young Sherlock si inserisce in un momento particolare per il franchise holmesiano, tra rivisitazioni moderne come la celebrata serie BBC con Benedict Cumberbatch e adattamenti più tradizionali. La scelta di Guy Ritchie di tornare al personaggio ma attraverso una lente completamente diversa dimostra che c'è ancora spazio per esplorare le infinite sfaccettature del detective creato da Conan Doyle oltre un secolo fa.



