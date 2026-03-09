Young Sherlock: la nuova serie risolve un problema presente in Sherlock con Benedict Cumberbatch

Pubblicazione: 09 marzo alle 08:00

Prime Video ha lanciato la sua personale interpretazione di Sherlock Holmes con Young Sherlock, e la serie ha brillantemente corretto uno degli errori più clamorosi della celebre versione BBC con Benedict Cumberbatch. Parliamo di un elemento narrativo che ha fatto storcere il naso a milioni di fan in tutto il mondo: l'introduzione improvvisa e mal gestita della sorella segreta del detective.



La serie creata da Mark Gatiss e Steven Moffat, con Cumberbatch nei panni di Holmes e Martin Freeman come John Watson, aveva conquistato il pubblico con le prime due stagioni. Poi è arrivato il crollo. Le stagioni 3 e 4 hanno tradito le aspettative, e uno dei colpi più bassi è stato l'arrivo di Eurus Holmes, interpretata da Sian Brooke. Una terza sorella, genio criminale, di cui nessuno aveva mai parlato prima. Zero costruzione narrativa, solo un twist tirato fuori dal cilindro come un coniglio malaticcio.



Il problema con Eurus non era solo la sua esistenza improvvisa. Era il suo piano diabolico, che oscillava tra il nonsense e il ridicolo, risolto con una soluzione che ha lasciato gli spettatori con più domande che risposte. Una delusione cocente per chi aveva investito anni di passione nella serie.





Ora arriva Young Sherlock, basata sui romanzi di Andrew Lane, e decide di giocare la stessa carta: una sorella segreta. Ma stavolta, la storia funziona. Funziona perché è costruita con cura, stratificata, emotivamente credibile.



La serie ci porta nel 1887, dove un diciannovenne Sherlock Holmes, interpretato da Hero Fiennes Tiffin, studia a Oxford. Qui incontra il brillante James Moriarty, con cui stringe un'amicizia destinata a trasformarsi in qualcosa di molto più oscuro, e la principessa cinese Gulun Shou'an. Quando un professore viene assassinato e Sherlock incastrato per l'omicidio, lui e James si lanciano in un'indagine che svela una cospirazione letale e segreti familiari sepolti da anni.



Fin dal primo episodio, Young Sherlock stabilisce che il giovane detective porta con sé un trauma profondo: la morte della sorellina Beatrice, avvenuta dodici anni prima in un incendio. Sherlock si sente responsabile. È un peso che lo definisce, che lo ha plasmato. Non è un dettaglio buttato lì a caso, ma un elemento cardine della sua psicologia.



E poi arriva il colpo di scena: Beatrice è viva. Non solo viva, ma parte di un piano orchestrato dal padre Silas Holmes, interpretato da Joseph Fiennes. La sua falsa morte, la permanenza della madre in un istituto psichiatrico, tutto fa parte di un disegno più grande e malato. Beatrice, quando era bambina, fu allontanata dalla famiglia e affidata a una coppia senza figli. Le dissero che c'era stato un incendio. Crebbe circondata da rabbia, risentimento, confusione. Silas rimase il suo benefattore segreto, mandandole un regalo ogni anno, permettendole così di rintracciarlo.



Il padre ha manipolato la figlia per anni, distorcendo la realtà. Le ha fatto credere che madre e fratelli fossero il problema, che lei fosse al sicuro solo con lui. Beatrice, leale e affamata di risposte, lo ha aiutato nel suo progetto criminale: lo sviluppo di un'arma chimica letale. Si è finta assistente del professor Hodge, interpretato da Colin Firth, infiltrandosi a Oxford.



Qui sta la differenza fondamentale con Eurus. Young Sherlock non si limita a un flashback rapido per spiegare perché Beatrice è diventata un'antagonista. La serie dedica tempo ed energia a mostrarci la dinamica familiare prima della sua "morte", il suo percorso di manipolazione, la sua graduale trasformazione. E poi, quando scopre la verità sulle menzogne del padre, arriva la redenzione. Beatrice non è un villain monodimensionale: è una vittima che ha compiuto scelte sbagliate, credendo di fare la cosa giusta.



La serie le dà profondità psicologica, motivazioni credibili, un arco narrativo completo. Non è solo "la sorella segreta e malvagia" tirata fuori all'ultimo per alzare la posta. È un personaggio a tutto tondo, con una storia che si intreccia organicamente con quella di Sherlock.



C'è anche un altro elemento interessante: la relazione tra Beatrice e James Moriarty. I due si sono conosciuti a Oxford, con James ignaro della vera identità di lei. Tra loro è scoccata una chimica evidente, un'attrazione forte. Alla fine della prima stagione, hanno già una relazione segreta. Beatrice è tornata dalla madre e dai fratelli, ma rimane legata a quello che diventerà il più grande nemico di Sherlock.



Questo apre scenari affascinanti per una potenziale seconda stagione. Beatrice potrebbe seguire James nella sua discesa criminale, diventando la sua alleata perfetta. Oppure potrebbe essere lei a tentare di salvarlo, di impedire che diventi il Moriarty che tutti conosciamo. La serie ha dimostrato di saper costruire personaggi complessi, quindi entrambe le direzioni potrebbero funzionare.



Young Sherlock non è solo un prequel. È una rilettura intelligente del mito di Sherlock Holmes, che prende elementi familiari e li rielabora con rispetto e creatività. Dove Sherlock BBC ha sbandato, perdendosi in colpi di scena fini a se stessi, Young Sherlock costruisce una mitologia coerente.



La serie di Prime Video, diretta da Guy Ritchie e creata da Matthew Parkhill, ha raccolto recensioni positive proprio per questo approccio. Non cerca di stupire con twist improbabili, ma di raccontare una storia solida, dove ogni pezzo ha un suo posto logico. Beatrice Holmes è la prova che una sorella segreta può funzionare, se costruita con intelligenza narrativa.



Gli appassionati della serie BBC che si erano sentiti traditi dall'arco di Eurus ora hanno una versione alternativa, migliore, della stessa idea. Young Sherlock dimostra che il problema non era il concetto in sé, ma l'esecuzione. E quando l'esecuzione è curata, anche un elemento potenzialmente controverso diventa uno dei punti di forza della narrazione.



Con un cast che include talenti emergenti come Hero Fiennes Tiffin e Dónal Finn nei panni di Moriarty, oltre a veterani come Joseph Fiennes e Colin Firth, Young Sherlock ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel genere detective. La prima stagione, composta da otto episodi, è disponibile su Prime Video dal 4 marzo 2026, e ha già conquistato un pubblico affezionato.



La domanda ora è: dove andrà la storia di Beatrice? La sua redenzione è completa o temporanea? Il legame con Moriarty la trascinerà di nuovo nel crimine o sarà lei a influenzare positivamente il futuro villain? Young Sherlock ha dimostrato di saper gestire personaggi sfaccettati, quindi qualsiasi direzione scelga, sarà probabilmente ben costruita.



