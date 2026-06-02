Zerocalcare ha nascosto oltre 70 canzoni in Due Spicci: ecco la playlist completa per riascoltarle tutte (che racconta una generazione)

Pubblicazione: 02 giugno alle 10:12

Non esiste opera di Zerocalcare senza una colonna sonora che ne diventi parte integrante, quasi un personaggio aggiuntivo in grado di trasmettere tutta una serie di emozioni. Due Spicci, l'ultima serie animata del fumettista romano sbarcata su Netflix, non tradisce questa regola aurea ed anzi la porta a un livello superiore, includendo una trama musicale che attraversa decenni, generi e stati d'animo con la stessa decisione con cui Zero e i suoi amici navigano le acque torbide della vita adulta.

La musica in Zerocalcare non è mai decorativa, ponendosi come il cuore pulsante delle sue storie, il termometro emotivo dei personaggi, il collante generazionale che. In Due Spicci questa dimensione sonora raggiunge una densità particolare, conche compongono la serie, formando una playlist che va dai, da, passando per l'immancabile, ormai colonna portante dell'universo zerocalcariano.

Chi ha seguito le precedenti serie animate del fumettista romano sa bene quanto la scelta musicale sia tutt'altro che casuale, poiché ogni brano racconta qualcosa, aggiunge un livello di lettura, comunica direttamente con le immagini e i dialoghi, andando ed enfatizzare e sublimare la carica emotiva che è diventata il marchio di fabbrica di Zerocalcare. In Due Spicci questo approccio si fa ancora più evidente, con alcune canzoni che ritornano ossessivamente, come un mantra, accompagnando l'evoluzione dei personaggi attraverso gli episodi.

Zerocalcare con un cane in Due Spicci, fonte: Netflix

Episodio 1

The Vampyre of Time and Memory – Queens of the Stone Age

Totem – Giancane

Novanta – Giancane

Ottanta – Giancane

Sweet Lullaby – Richard Kimmings, Loy, Conder

Ex Girlfriend – Goons

Mayonaise – The Smashing Pumpkins

Non ti riconosco più – Giancane

Episodio 2

Non ti riconosco più – Giancane

Juda fa Juda – El Santo

Bottom Feeder – Hoax Party

Ultima noche – Ganiel

Moonlight Shadow – Mike Oldfield

Una giornata – Dema

Gusci vuoti – Giancane

Depressione sospesa – Giancane

Episodio 3

Non ti riconosco più – Giancane

Novanta – Giancane

A Million Miles An Hour – Johnny Lloyd, Clif Norrell

Torn – Natalie Imbruglia

Love Will Tear Us Apart – Joy Division

For The Damage Coda – Blonde Redhead

Nightcall – Kavinsky



Episodio 4

Non ti riconosco più – Giancane

La ballata dell’amore cieco – Fabrizio De André

T’appartengo – Ambra Angiolini

Scatole di carta – Monkeys Factory

Totem – Giancane

Hansia – Giancane

Be Fearless – Andy Powell, Linda Roan

Look at the Sky – Kirosen

Memories In The Sky – Jeff Meegan, David Tobin

Boys Don’t Cry – The Cure

Ti scatterò una foto – Tiziano Ferro

Episodio 5

Non ti riconosco più – Giancane

Totem – Giancane

Cara – Lucio Dalla

Non vi riconosco più – Giancane

Poveri – Giancane

Fuoco – Giancane

You’ll Follow Me Down – Skunk Anansie

The Sound of Silence – Simon & Garfunkel

The Producer – Luca Trucillo

Masochist – Gavin Burrough, Kyle Smith

Episodio 6

Non ti riconosco più – Giancane

Non si sa mai – Giancane

Daysleeper – R.E.M.

Glycerine – Bush

Perso – Giancane

Midnight – Giancane

Take on Me – A-ha

Totem – Giancane

The Gravedigger’s Song – Mark Lanegan

Episodio 7

Non ti riconosco più – Giancane

Driving Under the Influence of Loneliness – Flotation Toy Warning

Broken System – Randall Breneman

Emo panico – Giancane

Chakra – Le Luci della Centrale Elettrica

So Tired – William Davies, Edward e Charles Nutbrown

Episodio 8

Non ti riconosco più – Giancane

The Vampyre of Time and Memory – Queens of the Stone Age

Non vi riconosco più – Giancane

Granito – Plakkaggio

White Out – Sean Lyons, Sofia Bijar

Ci vuole una laurea – Coez

Crazy Bound – Bruce Maginnis, Braden Evans

Depressione sospesa – Giancane

Old Havana – Mario Rodriguez

Sigur – Giancane

Spitting Off the Edge of the World – Yeah Yeah Yeahs

Zerocalcare e l'armadillo in Due Spicci, fonte: Netflix

Guardando alla colonna sonora di Due Spicci nel suo insieme, emerge un pattern chiaro: Zerocalcare costruisce un ponte tra la musica che ha formato la sua generazione, quella degli anni Ottanta e Novanta, e i suoni dell'indie italiano contemporaneo che ne raccolgono l'eredità emotiva. Si tratta di un vero e proprio viaggio tra epoche, tra il mainstream e l'underground, tra l'internazionale e la musica locale. Il fumettista romano vuole comunicare cosa vuol dire essere trentenni in Italia oggi, con tutto il bagaglio di riferimenti culturali, ansie economiche e nostalgie che questo comporta.

Come abbiamo accennato nella nostra recensione, la musica in Due Spicci è memoria, è identità, è linguaggio generazionale. È il modo in cui Zero e i suoi amici comunicano tra loro anche quando non parlano, anche quando lasciano che siano soltanto gli occhi a comunicare quello che pensano e sentono. È la colonna sonora di una vita che procede tra felicità e delusioni, gioie incontrollabili e vuoti incolmabili. Zerocalcare è riuscito ancora una volta a rendere la musica uno dei personaggi principali della sua nuova seria animata.