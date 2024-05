Da più di 10 anni a Hollywood si cerca di riportare sul grande schermo 1997: fuga da New York, il capolavoro di Jon Carpenter con Kurt Russell.

Tutto sembrava pronto a partire col team dei Radio Silence il team dei (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella) alla regia, ma il collettivo, che ha al suo attivo anche i successi degli ultimi due Scream, ha svelato a ComicBook di non essere più collegato allo sviluppo di 1997: fuga da New York.

Nello specifico, Tyler Gillett ha svelato quanto segue:

Purtroppo non siamo più collegati al film. Sono progetti che vengono presi in considerazioni svariate volte nel tempo, che cercano di far partire più volte. Penso che alla fine sia solo una complicata questione di diritti. C’è un limite di tempo e semplicemente non eravamo in grado di rispettarlo, alla fine. Ma chi lo sa? Ripensandoci sembriamo pazzi a pensare che, dopo Scream di Wes Craven, avremmo potuto entrare in una saga di John Carpenter. Non si sa mai. C’è ancora interesse e abbiamo avuto qualche conversazione a riguardo, ma non siamo più coinvolti in alcuna maniera ufficiale.