Il Covid ha cambiato tutto: film per il cinema e lo streaming

In un lungo profilo pubblicato dall’ Hollywood Reporter , Steve Asbell, il presidente di 20th Century Studios che due anni fa ha preso il posto di Emma Watts alla guida della ex divisione cinematografica della Fox ormai inglobata e re-brandizzata dalla Disney, ha aggiornato sui piani dello studio.

Se in un primo momento l’acquisizione da parte della Disney sembrava dover costringere la Fox a ridurre enormemente la propria portata produttiva a un numero limitato di blockbuster, il Covid ha cambiato tutto. Ora grazie allo streaming lo studio si è trovato a produrre più film di prima, anche se la maggior parte sono appunto per Hulu e Disney. Spiega Asbell:

Rispetto a Marvel, Star Wars, Pixar, Disney Animation… noi siamo più vicini al concetto di “generalista”. Alcuni film saranno più in linea con la Disney, come Avatar, Free Guy, Il pianeta delle scimmie… altri film saranno più rischiosi. Rimane il fatto che realizziamo film commerciali per un pubblico globale: ciò che abbiamo sempre cercato di essere. Grazie alle produzioni per Hulu / Star+, però, possiamo realizzare anche film di genere che la Disney non commissiona in altre divisioni: commedie, thriller, young adult, horror.

Nel 2023, 20th Century Studios si ritroverà così a realizzare ben 10 film solo per lo streaming, combinando originali e remake. Per il cinema, invece, il numero è più ridotto:

Come le altre divisioni, puntiamo a due-tre film cinematografici all’anno. Viviamo in un mercato molto dinamico come tutti gli altri. Ci sono film come Avatar, Il pianeta delle scimmie, Free Guy che sono chiaramente per il cinema. […] Ma abbiamo anche film originali ambiziosi in sviluppo che non abbiamo ancora annunciato.

Avatar 2 non slitta più

Nell’intervista, si parla anche di Avatar 2. Asbell conferma assolutamente che la data di uscita non cambierà più:

Sì, uscirà [nel 2022]. Davvero. Rimarrete senza parole. Non siete pronti per ciò che ha fatto Jim.

L’assorbimento della Fox nella Disney dovrebbe essere un vantaggio per Avatar:

Posso dirvi che non c’è un apparato marketing migliore della Disney. Faranno un lavoro incredibile risvegliando la passione del pubblico per il film originale. Non è un sequel: è una saga. Una saga famigliare. Sarà una storia coinvolgente, ma sarà coinvolgente anche incontrare di nuovo questi personaggi, vedere come si sono evoluti. Non parliamo di Avatar come di un film colossale, ma di un momento culturale importante per il pubblico. Non penso sarà difficile convincere il pubblico a tornare.

Più Free Guy e Poirot

Uno dei successi dell’anno scorso è stato Free Guy. Un sequel è già in scrittura:

A giorni ci arriverà la sceneggiatura. È una storia fantastica.

Si lavora anche a un terzo film tratto dalle avventure di Poirot scritte da Agatha Christie:

Il nostro è un franchise su Poirot ma ci sono anche altre storie di Agatha Christie. Adoro questi film e adoro Kenneth Branagh. Abbiamo già una sceneggiatura per un terzo film, scritto da Michael Green, con un tono e un genere diverso dai precedenti. È ambientato nella Venezia del dopoguerra, è l’adattamento di uno dei suoi romanzi meno conosciuti. Quindi penso che rivedrete quei baffi. Ken è Poirot, ma è anche il regista della saga.

Infine, per quanto riguarda il film di Wes Ball sul Pianeta delle Scimmie:

A breve dovrebbe arrivarci una nuova bozza di sceneggiatura, Wes Ball lo dirigerà. Speriamo di lanciare le riprese alla fine dell’estate o inizio autunno.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!