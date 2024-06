Poco dopo l’uscita di 22 Jump Street nel 2014, la Sony aveva messo in campo un terzo film del franchise, che avrebbe dovuto proporre un crossover con Men in Black. Il progetto però non è mai andato in porto ma, a dieci anni di distanza, c’è chi non perde le speranze e anzi aumenta l’hype dei fan. In una recente intervista con CB, il co-protagonista Channing Tatum ha infatti espresso il desiderio di vedere realizzato 23 Jump Street, dichiarando che:

C’è un progetto che è stato scritto, ed è la miglior sceneggiatura che ad oggi abbia letto per un terzo film.

22 Jump Street, uscito nelle sale nell’estate 2014, aveva incassato 331 milioni di dollari a fronte di un budget di 84. Nel cast anche Jonah Hill, Ice Cube, Peter Stormare: alla regia Phil Lord e Christopher Miller. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda. 21 Jump Street era invece arrivato due anni prima, raggiungendo i 200 milioni al box-office a fronte di un budget di 40. Anche in questo caso, rimandiamo alla nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe che 23 Jump Street venga prima o poi realizzato? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: CB

Classifiche consigliate