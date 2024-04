Jennifer Garner, Mark Ruffalo e Judy Greer si sono riuniti in una videochiamata di gruppo per festeggiare i 20 anni dall’uscita di 30 anni in un secondo.

I tre hanno condiviso il video della reunion, in cui li si vede ricordare il film uscito nel 2004, su Instagram. Si legge nella didascalia del video:

Siamo tre boomers che si cimentano su Zoom—perché vogliamo ringraziarvi. A ogni persona che ha amato questo film insieme a noi: Grazie. Sappiamo che ci siete, vi apprezziamo e vi amiamo a nostra volta. Per sempre trenta, spiritosi e prosperi.

Il film segue l’adolescente Jenna Rink (Garner) che, nella notte del suo tredicesimo compleanno, esprime il desiderio di essere “una 30enne, spiritosa e prospera”. Il desiderio si avvera e Jenna si trasforma in una donna di 30 anni con il lavoro dei suoi sogni, che improvvisamente deve imparare a navigare nell’età adulta.

