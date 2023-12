Prima di diventare celebre come Magneto nei film di X-Men, Michael Fassbender aveva esordito sul grande schermo in un’altra a super-produzione hollywoodiana: 300, dove veste i panni di Stelios. Riflettendo a distanza di 17 anni sulla sua esperienza nella pellicola diretta da Zack Snyder, in un’intervista con Vanity Fair l’attore si sofferma su un aspetto in particolare:

Per 300, credo che ci siamo allenati per dieci settimane prima di metterci davanti alla macchina da presa. E poiché il film è così fisico, credo di avere forse quattro battute nel film. Si tratta quindi di una performance per un personaggio molto basato sull’aspetto fisico. Per questo motivo è stato fondamentale tenersi in forma. Ma mi piaceva il fatto di essere in forma e di essere pagato.

