A New York c’è un palazzo poco noto che lega diversi registi, come Greta Gerwig (Barbie), i fratelli Safdie (Diamanti Grezzi) e Lena Dunham (Girls), accomunati dall’aver lavorato in un contesto indipendente prima di conoscere il successo tra il grande pubblico. Si tratta del 368 Broadway, al centro di un recente video di Blocks and Borough che ne ripercorre la storia e la sua influenza sui diversi filmmaker che lo hanno frequentato.

Lo potete vedere qui sotto:

Nel 1880, John B. Snook progettò e costruì il numero 368 di Broadway, l’unico edificio dell’isolato realizzato da un falegname della classe operaia e non da architetti laureati. Snook era autodidatta e ambizioso, un’attitudine che poi ha definito la Diane Fink School of Filmmaking, comunità creativa formata nella struttura da alcuni giovani cineasti nei primi anni 2000.

Tra coloro che l’hanno frequentata, troviamo appunto Greta Gerwig che, agli inizi della carriera, non era riuscita ad a essere ammessa a nessuno dei Master di belle arti a cui aveva fatto domanda. La futura regista di Barbie inizia così a lavorare, come attrice e sceneggiatrice, in produzioni indipendenti, tra cui Frances Ha, parzialmente basato proprio sul suo gruppo di amici al 368 di Broadway. Ma anche Benny e Josh Safdie sono stati parte della comunità e, prima di realizzare Diamanti Grezzi, si sono cimentati in video per Youtube e lungometraggi a basso budget come The Pleasure of Being Robbed.

