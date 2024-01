Jamie Dornan, il celeberrimo Christian Grey di 50 sfumature di grigio, ha visto la sua vita cambiare drasticamente dopo l’uscita del film romantico-erotico. Orde di fan impazziti infatti lo hanno investito (metaforicamente).

Ecco cosa ha raccontato a The Independent sulla sua esperienza con il fandom di 50 sfumature:

Ho cercato di costruire dei muri intorno ai fan per non farli entrare. Sono abbastanza bravo nel bloccare ogni rumore associato a qualsiasi fandom – non lasciare che mi influenzi o, più importante, non influenzi la mia famiglia. Sono stato coinvolto in situazioni che hanno avuto conseguenze sulla mia famiglia. Ce n’era una… una situazione simile a uno stalking, prima del Covid. È stato molto spaventoso. Qualcuno si è presentato a casa mia quando c’erano lì i miei figli.