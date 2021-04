Sul Disney Parks Blog è apparso un trafiletto decisamente interessante sul futuro del Disneyland Resort a Disney California Adventure: prossimamente, infatti, i visitatori potranno interagire con il nuovo Captain America!

Il personaggio ha fatto il suo debutto in The Falcon and the Winter Soldier, con Sam Wilson interpretato da Anthony Mackie nella puntata finale che ha sfoggiato il suo nuovo aspetto con ali e scudo.

Al momento non è chiaro se Wilson apparirà già quando il parco riaprirà oggi o al debutto di Avengers Campus. L’aerea aprirà ufficialmente il 4 giugno ai residenti californiani ospitati al Disneyland Resort.

Leggi anche: Disneyland riaprirà ufficialmente il 30 aprile dopo oltre un anno di chiusura

Ricordiamo che l’Avengers Campus è stato considerato dalla Disney una delle “priorità assolute” in un anno nel quale la divisione parchi ha dovuto operare numerosi tagli per affrontare l’emergenza. Nella prima fase di apertura, il campus conterrà un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari incontri ravvicinati con i personaggi Marvel. Successivamente vi sarà una seconda fase con l’apertura di un’attrazione degli Avengers.

L’Avengers Campus è in costruzione anche a Disneyland Paris, dove verrà inaugurato anche il nuovo hotel New York – The Art of Marvel.

Ricordiamo che Disneyland Resort ha annunciato che sia Disneyland che Disneyland California Adventure apriranno, con capacità limitata, il 30 aprile.

Curiosi di vedere Captain America in giro per Disneyland?