In A good person, nuovo film indie di Zach Braff (Scrubs), Florence Pugh interpreta una giovane donna che precipita nella dipendenza da oppioidi dopo che l’auto che guida viene coinvolta in un grave incidente. In un’intervista con Entertainment Tonight, il regista ha spiegato che l’attrice (sua ex-compagna) è stata l’ispirazione per la storia del film e di aver avuto lei in mente mentre scriveva la parte:

Sono semplicemente incantato dal suo talento e ho detto: “Voglio scrivere questo per Florence. Quello che sto scrivendo sarà davvero impegnativo e lei è incredibile“. È un’attrice di un altro livello. Voglio dire, è semplicemente incredibile e quello che stavo scrivendo sarebbe stato davvero impegnativo. Non era per i soliti attori, non avrei potuto scrivere la parte per me stesso. Volevo scrivere qualcosa per lei e avevo in mente l’immagine della scena della tavola calda e ho pensato a Florence Pugh di fronte a una leggenda di cui tutti parlano.

La leggenda di cui parla Braff è nientemeno che Morgan Freeman: il regista credeva sarebbe stato impossibile riuscire a coinvolgerlo nel progetto, ma ha deciso di provare comunque a sottoporgli la sceneggiatura. Ecco come è andata:

Di solito non fa film indipendenti, non fa film che non hanno ancora un finanziamento, [ma] gli ho mandato lo script e ho pensato: “Oh cielo, ci vorranno due settimane per leggerlo e poi riceveremo un no“. Ma mi ha chiamato il giorno dopo e mi ha detto che non mi aveva nemmeno salutato! Florence ha alzato il telefono e c’era scritto Morgan Freeman. Non mi ha nemmeno salutato, ho risposto e mi ha detto: “Mi vedo in ogni pagina di questa sceneggiatura“. E io: “Vuol dire sì?” E lui: “Vuol dire sì“.

Vi ricordiamo che recentemente Pugh è stata la co-protagonista di Don’t Worry Darling accanto a Harry Styles, mentre prossimamente la ritroveremo in due tra i titoli più attesi del 2023: Oppenheimer e Dune 2.

FONTE: Entertainment Tonight

