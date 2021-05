Il weekend del Memorial Day sta iniziando: è la prima volta dall’inizio della pandemia, e cioè da 15 mesi, che durante una festività c’è un buon numero di cinema aperti e ci sono delle nuove uscite di rilievo. A sfidarsi per l’intrattenimento degli americani ci sono

Ed è A Quiet Place 2 a farsi notare da subito alle anteprime di giovedì sera: il film di John Krasinski con Emily Blunt ha incassato infatti la bellezza di 4.5 milioni di dollari, più dei 4.3 milioni di dollari delle anteprime del primo film ad aprile del 2018. Va detto che questo seguito è molto più atteso del film precedente, che invece fu una vera e propria sorpresa, ma in questo caso c’è di mezzo una pandemia e la cifra stupisce tutti. Quanto potrebbe incassare nel weekend? È ancora presto per dirlo, al momento sappiamo che la pellicola uscirà in 3700 cinema (inclusi IMAX, Dolby e vari premium large format), e che la Paramount punta a un weekend lungo da almeno 30 milioni di dollari.

Per quanto riguarda Crudelia, il film Disney ha debuttato con 1.4 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera. Il film da oggi è disponibile anche su Disney+ con Accesso VIP, ed è uscito in 3,892 cinema. Nel corso del weekend dovrebbe crescere notevolmente, anche se si pensa che in quattro giorni raccoglierà una ventina di milioni.

Fonte: Deadline