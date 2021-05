LEGGI: La recensione di Crudelia

Ieri per la prima volta gli studios hanno comunicato i risultati delle anteprime di giovedì , un gradito ritorno alla normalità per chi analizza il box-office dopo oltre un anno di stop:ha stupito tutto raccogliendo ben 4.8 milioni di dollari, mentre Crudelia ha incassato 1.4 milioni di dollari. Ora sono disponibili le stime d’incasso di venerdì, che ovviamente includono anche le anteprime del giovedì sera, e questo permette di fare finalmente delle proiezioni più realistiche su quanto incasseranno i film nel weekend lungo del Memorial Day, la prima festività da quando è iniziata la pandemia nella quale i cinema americani sono ricchi di nuove uscite di rilievo.

Secondo le stime della Paramount, A Quiet Place 2 ha incassato la bellezza di 19.3 milioni di dollari in 3726 cinema nordamericani: si tratta del record assoluto d’incasso giornaliero, in epoca di pandemia – battendo quello di Godzilla vs Kong (9.7 milioni nel mercoledì d’esordio, 12.7 milioni il sabato successivo). Il film sembra comportarsi come molti sequel attesi di grandi successi originali, battendo il giorno d’esordio del suo predecessore, che nel 2018 sorprese tutti con 18.8 milioni di dollari: la cosa impressionante è che in questo caso i cinema stanno operando a capacità ridotta. Nel primo weekend, A Quiet Place debuttò con 50.2 milioni di dollari, ma come tutti i sequel di questo tipo il secondo episodio dovrebbe essere un po’ frontloaded, e quindi sgonfiarsi tra sabato, domenica e lunedì (il primo film invece crebbe molto). Le proiezioni attuali della Paramount, insomma, parlano di 47.5 milioni in tre giorni e addirittura più di 57 milioni nei quattro giorni: sarebbe comunque un risultato da record. Grazie alle recensioni positive e al potenziale passaparola positivo, il film potrebbe anche andare meglio.

Apre al secondo posto Crudelia, con 7.7 milioni di dollari (incluse le anteprime di giovedì) in 3892 cinema. Si tratta di un risultato incoraggiante, che porta a prefigurare un weekend da almeno 21 milioni di dollari che potrebbero salire a 25/26 nei quattro giorni. Ma nel caso del film Disney, ci sono diverse variabili da tenere presente: intanto il fatto che da ieri è disponibile anche su Disney+ con accesso VIP (e quindi potenzialmente anche alla pirateria), inoltre sembra non venga percepito propriamente come un film per tutta la famiglia – per lo meno non il classico “four quadrant” disneyano.

Detto questo, il weekend del Memorial Day batterà ogni record d’incasso in epoca di pandemia, dando potenzialmente maggiore sicurezza agli studios verso un ritorno alla normalità nel corso delle prossime settimane.

Fonte: TheWrap